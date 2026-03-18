        Antalya'da Ramazan Bayramı öncesinde market ve restoranlarda fiyatlar denetlendi

        Antalya'da Ramazan Bayramı öncesinde market ve restoranlarda fiyat denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Antalya'da Ramazan Bayramı öncesinde market ve restoranlarda fiyatlar denetlendi

        Antalya'da Ramazan Bayramı öncesinde market ve restoranlarda fiyat denetimi gerçekleştirildi.

        Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı.

        Muratpaşa ilçesindeki zincir marketlere yönelik denetimlerde, sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin fiyatları incelendi.

        Ekipler tarafından ürünlerin raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, faturaları incelendi, gramaj kontrolü yapıldı.

        Ekipler ayrıca restoranların fiyat listelerini kontrol ederek faturaları inceledi.

        Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, gazetecilere Ramazan Bayramı öncesi restoran, kafe, pastane, fırın ve marketlerdeki denetimleri artırdıklarını söyledi.

        Özşahan, 2026 yılında 9 bin 155 firma denetlediklerini ve 426 firmaya 5 milyon 621 bin 795 lira ceza uyguladıklarını kaydetti.

        Özşahan, denetimlerinin yıl boyu süreceğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

