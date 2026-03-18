Alanya'da oto tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Giriş: 18.03.2026 - 11:39 Güncelleme:
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir oto tamirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, tamirhanede ve bir otomobilde hasara neden oldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri