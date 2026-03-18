Kız kardeşler hayallerini sanat atölyesinde gerçeğe dönüştürdü

RABİA SAPMAZ - Antalya'da yaşayan iki kız kardeş, kurdukları sanat atölyesinde seramikten resme, boyamadan çocuklara yönelik etkinliklere kadar geniş bir yelpazede faaliyetler düzenleyerek her yaştan katılımcıyı sanatla buluşturuyor.



Okul öncesi öğretmeni 26 yaşındaki Ceren Aydın ile Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü mezunu 33 yaşındaki Bilgesu Aydın, sanata olan ilgilerini girişimciliğe dönüştürmeye karar verdi.



Yurt dışında da eğitim alan ve eğitim veren Bilgesu Aydın'ın Avustralya'da seramik ile heykel alanında edindiği deneyim, kendisine ve kardeşine ilham oldu. İki kız kardeş hayallerinin peşine düştü. Bu hedef, 2025 yılında Konyaaltı ilçesinde kurdukları sanat atölyesiyle gerçeğe dönüştü.



Boyama atölyeleri, seramik kil modelleme, çömlekçi tornası, doku çalışmaları gibi haftanın 6 günü yaklaşık 10 farklı etkinliğin düzenlendiği atölyeye, her yaştan katılımcı ilgi gösteriyor.



- "Deneyimleyip anı yaşayabilecekleri bir yer olsun istedik"



Ceren Aydın, AA muhabirine, küçük yaşlardan itibaren el sanatlarına ilgi duyduğunu ve ablasının yurt dışında edindiği deneyimle bu alanda bir girişim başlatmaya karar verdiklerini söyledi.



Antalya'da istenilen zamanda katılım sağlanabilecek workshop alanlarının eksikliğini fark ettiklerini dile getiren Aydın, insanların sadece deneyim yaşayıp keyif alabilecekleri bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.



Katılımcıların atölyede ürettikleri eserleri yanlarında götürebildiklerini belirten Aydın, her yaş grubuna hitap eden etkinliklerin özellikle rahatlatıcı ve sakinleştirici etkisiyle öne çıktığını vurguladı.



Ceren Aydın, "Ablam Bilgesu yurt dışında yaşıyordu, orada seramik eğitimleri veriyordu. Ben de burada bir okul öncesi öğretmeni olarak çalışıyordum. Daha sonra birlikte çok istekli olduğumuz bu alanda bir şeyler yapmak istedik ve ben ablamın ülkeye dönmesini istedim. Döndükten sonra birlikte böyle bir projeye başladık." ifadelerini kullandı.



Katılımcı geri dönüşlerinin olumlu olduğunu aktaran Ceren Aydın, "Etkinliklerimize katılanlar 'çok rahatladık', 'çok sakinleştirici bir ortamdı' gibi sözler söylüyor. Bunu duymak bizi çok mutlu ediyor. Çocuklara yönelik etkinliklerin içeriklerini kendim hazırlıyorum. Özellikle ekran süresi yüksek olan çocuklar üzerinde de sanatın olumlu etkilerini gözlemliyoruz." dedi.



- "Sanat, terapi biçimlerinden biri"



Bilgesu Aydın ise iki kardeş olarak uzmanlık alanlarını bir araya getirmenin keyif verici olduğunu belirterek atölyede yapılan etkinliklerin hem uygulamalı hem de teorik yönlerinin bulunduğunu söyledi.



Katılımcıların çoğunlukla "yapamam" düşüncesiyle geldiklerini ancak süreç içinde bu önyargıyı aştıklarını anlatan Aydın, "Onlarla olan iletişimimizi ve sonuçları gördükleri zaman daha cesaretli olup bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Sanat terapi biçimlerinden biri. Buraya geldikleri zaman o kafa boşaltma ve o ruhani doygunluğu yaşadıkları zaman sürekli gelmek istiyorlar." diye konuştu.

