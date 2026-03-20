Serik Kaymakamı Cemal Şahin, trafik denetimine katıldı
Serik Kaymakamı Cemal Şahin, ilçede gerçekleştirilen trafik uygulama ve yol kontrol denetimine katıldı.
Serik Kaymakamı Cemal Şahin, ilçede gerçekleştirilen trafik uygulama ve yol kontrol denetimine katıldı.
Ramazan bayram dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Azaplar Yol Kontrol Uygulama Noktasında görev yapan personeli ziyaret eden Şahin, uygulama noktasında görevli askeri personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek bayramlarını kutladı.
Ziyaret sırasında uygulama noktasında denetim amacıyla durdurulan araçlardaki vatandaşlarla da sohbet eden Şahin, sürücü ve yolcuların bayramını tebrik etti.
Vatandaşlara iyi yolculuklar dileyen Kaymakam Şahin, trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çekti.
Jandarma ekipleri de kontrol sırasında araçlardaki sürücü ve yolculara bayram şekeri ikramında bulundu.
