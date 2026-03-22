CHP Akseki ilçe teşkilatında bayramlaşma programı düzenlendi
CHP Akseki İlçe Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
CHP Akseki İlçe Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
İlçe teşkilat binasında düzenlenen programa, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, CHP İlçe Başkanı Hasan Erdem, partililer ve vatandaşlar katıldı.
CHP Antalya Milletvekili Erdem, burada yaptığı konuşmada, bayramların birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğunu söyledi.
Erdem, "Ramazan Bayramı'nın, toplumsal dayanışmamızı güçlendirmesini temenni ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum." dedi.
Akseki Belediye Başkanı Akca da bayramların toplumsal kaynaşmayı artıran önemli günler olduğunu belirtti.
Program, bayramlaşmanın ardından sona erdi.
