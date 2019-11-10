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Sakatlanan oyuncu ambulans gelene kadar sağlık ekibiyle maç izledi

DHA

Antalya'da Bölgesel Amatör Ligi'nde Kestelspor, Manavgat Belediyespor'u 4-1 mağlup etti. Karşılamanın 50'nci dakikasında sakatlanan Kestelspor'dan Onur Kaya, saha kenarında dakikalarca sağlık ekibi ve sedye bekledi. Oyuncunun sedye ile taşınmayacağı anlaşılınca bu kez ambulansın gelmesi beklendi. Sakat oyuncu ve sağlık ekipleri, ambulans gelinceye kadar saha kenarından maçı izledi.
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Manavgat Belediyespor kendi sahasında Kestelspor'la karşı karşıya geldi. Manavgat Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Bünyamin Erdil yönetirken, yardımcılıklarını Necmi Akıncı, Halil Bozkurt ve Ertuğrul Diken yaptı. Manavgat Belediyespor takımı oyuncuları maç öncesi ısınmak için sahaya 'Atatürk'ü Anıyoruz' yazılı tişörtlerle çıkarken tribünlerde dev Türk bayrağı ve Atatürk portresi açıldı.
Misafir tribündeki yenileme çalışması nedeniyle Kestelspor'lu taraftarlar, kale arkasına kurulan prefabrik tribünde maçı seyretti. Orta saha şeklinde geçen karşılaşmanın ilk dakikalarında her iki takım atak geliştiremezken, 26'ncı dakikada Mehmet ve 33'üncü dakikada Bulut'un attığı gollerle Kestelspor ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Karşılaşmanın 2'nci yarısının başlamasıyla birlikte rakip kaleye yüklenen Manavgat Belediyespor ataklarında futbolcular gol atma becerisi gösteremedi. 79'uncu dakikada Şakir'in golüyle durum 2-1 oldu. 82'nci dakikada Kestelspor'un golüyle skor 3-1 oldu.
Uzatma dakikalarında Kestelspor Bulut'un golüyle skoru 4-1 yaptı. Golün ardından taraftarların yanına giderek gol sevinci yaşayan Bulut, 2'nci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
SAHA KENARINDA AMBULANS BEKLEDİ
Diğer yandan karşılaşmanın 50'nci dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlanan Kestelspor'dan Onur Kaya, futbolcular tarafından saha kenarına taşındı. Saha kenarında yerde yatan futbolcunun başındaki Kestelspor masörünün sağlık ekibi ve sedye istemesine rağmen dakikalarca ekip gitmedi. Masörün ısrarlı isteği üzerine dakikalar sonra futbolcunun yanına ulaşan sağlık ekibi, oyuncunun ambulansla taşınması gerektiğini söyleyince bu kez ambulans beklendi. Ekipteki sağlık görevlisi futbolcuya iğne yaptı. Onur Kaya ve sağlık ekibi ambulans gelinceye kadar saha kenarında maçı izledi. Ambulansa alınan Onur Kaya, hastane yerine, takım yöneticileri tarafından soyunma odasına götürüldü. Arka adalesinde yırtık olduğu değerlendirilen genç oyuncu, karşılaşma tamamlandıktan sonra Kestelspor yönetimi tarafından Alanya'da hastaneye götürüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Karşılaşma başlamadan önce stattan görüntüler
- Maçtan görüntüler
- Futbolcunun sakatlanması
- Masörün sedye ve sağlık ekibi isteği
- Sağlık görevlilerin gelmesi
- Yerde yatan futbolcuya iğne yapılması
- Ambulansın gelmesi
- Futbolcunun ambulansa alınması ve soyunma odasına götürülmesi

ANTALYA

10 Kasım 2019 Pazar

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