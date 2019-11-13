Antalya'da kafes dövüşleri (MMA) yapılacak

LEGEND Fighting League tarafından organize edilen ve halk arasınd 'kafes dövüşü 'olarak bilinen MMA maçları, 15 Kasım 2019 Cuma günü Antalya 10 bin kişilik spor salonunda yapılacak.

MMA maçlarını organize eden Legengd Sports and Tourism şirketinin yöneticisi Nimatula Nimatulaev, düzenlediği basın toplantısında müsabakalar hakkında bilgi verdi. MMA'nın dünyada hızla popülerleşen ve yüz milyonlarca kişi tarafından takip edilen bir spor dalı olduğunu kaydeden Nimatulaev, "Biz de Antalya merkezli bir şirket olarak ilk organizasyonumuzu burada düzenliyoruz. Müsabakalarda Türkiye, Rusya, Kırgızistan, Azerbaycan, İtalya, İran, Türkmenistan ve Özbekistan'tan 28 sporcu mücadele edecek. Öncelikli hedefimiz Türk halkına MMA sporunu tanıtmak. Önümüzdeki süreçte yeni organizasyonlar gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

UFC Hafif Sıklet Dünya Şampiyonu Habib Nurmagomedov'un antrenman partneri Azamat Gashimov'un da kendileriyle hareket ettiğini bildiren Nimatula Nimatulaev, "Hedefimiz Türkiye'de MMA sporunu geliştirmek, Türkiye'yi dünyada temsil edecek sporcular yetiştirmektir. Bu vesileyle Antalya halkını cuma akşamı gerçekleşecek müsabakaları izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.

SURVİVOR YUSUF DA RİGE ÇIKACAK

Cuma akşamı ringe çıkacak sporcuların arasında Türk halkının yakından tanıdığı Survivor 2019 şampiyonu Yusuf Karakaya da ringe çıkacak. Küçük yaşta kick boks yapmaya başlayan ve çok sayıda maça çıkan Yusuf Karakaya, "İlk defa bir MMA müsabakasına çıkacağım. İyi hazırlandım. Ancak Survivor sonrası bu denli bir organizasyonda mücadele etmek benim adıma zor olacak. Yine de iyi hazırlandım. Kazanacağım" şeklinde konuştu.

YUSUF KARAKAYA, İRANLI ALİ DAMAK İLE KARŞILAŞACAK

Son müsabakalarında rakiplerini 1 dakika gibi kısa bir sürede nakavt ederek dikkatleri üzerine çeken Türk sporcu Kaan Kazgan da ise "Ağabeyim Türkiye'nin ilk MMA sporcusu. MMA ile iç içe bir ailenin ferdiyim. Küçüklüğümden beri abimle antrenman yapıyorum ve şimdi ringlerdeyim. Bundan önceki maçlarımı kazandım. Bu maçı da kazanacağım. Önümde uzun ve meşakkatli bir yol var. Hedefim dünyanın en önemli MMA organizasyonu olan UFC'de mücadele etmek. Bunun için ciddi bir şekilde çalışıyorum. Bu organizasyon UFC yolunda önemli bir adım. Çünkü tüm sporcular takip ediliyor. Ülkemizi dünyanın en büyük organizasyonunda temsil etmek istiyorum" dedi.



ANTALYA 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:04

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