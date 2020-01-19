Antalya Valisi ve protokolü 'Türkler Geliyor' filmini izledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalya Valisi ve protokolü 'Türkler Geliyor' filmini izledi

DHA

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, iki kızı ve protokol üyeleriyle, yapımcılığını 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kurtuluş Osman' dizilerinin de yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yönetmenliğini Kamil Aydın'ın yaptığı 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini izledi. Karaloğlu, velilere de 10 yaş üzeri çocuklarıyla da filmi izlemelerini tavsiye etti.

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, iki kızı ve protokol üyeleriyle, yapımcılığını 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Kurtuluş Osman' dizilerinin de yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yönetmenliğini Kamil Aydın'ın yaptığı 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini izledi. Karaloğlu, velilere de 10 yaş üzeri çocuklarıyla da filmi izlemelerini tavsiye etti.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 17 Ocak'ta vizyona giren ve İstanbul'un fethinin ardından 'Kızıl Elma'yı Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini, sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan cesur akıncılarının Balkan coğrafyasındaki maceralarını konu alan 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmini izledi. Vali Karaloğlu'na kızları Meral Su ve Elif Meva, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Albay Sezai Özkurt, Hava Meydan Komutanı Albay Mustafa Baş, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan eşlik etti.
'ETKİLENDİK DEMESEK YALAN OLUR'
Bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda filmi izleyen Vali Karaloğlu, "Gerçekten etkilendik demesek yalan olur. Güzel bir film olmuş. Son dönemde yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi aslında yaşadığımız sığlık. Tarihi ve kültürel değerlerimizle beraber bunu öne çıkarmanın en önemli enstrümanlardan bir tanesi de sinema. Son dönemde Türk dizileri bütün dünyada çok ses getiriyor artık. Dizi ihracatımız var. Türk sineması da son dönemde çok iyi yapıtlarla hem Türkiye gündeminde hem de dünya sinemasında da adından söz ettiriyor" dedi.
MEHMET BOZDAĞ'I TEBRİK ETTİ
'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filminin de son dönemde yapılan güzel filmlerden bir tanesi olduğunu söyleyen Karaloğlu, "Hem güçlü senaryosu hem güçlü oyuncu kadrosu, yapımcısı, yönetmeni güzel bir yapım olmuş, emeği geçen herkesi kutluyorum. Özellikle yapımcı Mehmet Bozdağ'ı tebrik ediyorum. Son dönemde hem tarihi diziler bakımından hem de tarihi olayların sinemaya aktarılması bakımından önemli işlere imza atıyor Mehmet Bozdağ ve kendisini tebrik ediyoruz" diye konuştu.
'ADALETİN KILIÇLIĞINI YAPIYORUZ'
Filmin senaryonun da güçlü ve güzel olduğunu belirten Karaloğlu, "Adaletin kılıcı evet, biz bin yıldır bu topraklarda, bu coğrafyada gerçekten mazlumun hakkını almak, zalimin yanında mazlumun hakkını koymamak için mücadele ediyoruz. Adeta adaletin kılıçlığını yapıyoruz. Antalya'nın fethine bakarsanız, 1207'de Antalya'ya Selçuklu Sultanı Gıyaseddin, keyfi olarak çıkıp gelmedi. Fetih sebebi neydi? Antalya limanında Mısırlı Müslüman tüccarların mallarına ve gemilerine el konulmuştu ve bir meydan okunmuştu. 'Sizin Konya'da oturan sultanınızın gücü varsa gelsin sizin hakkınızı bizden alsın' diye bir meydan okuma vardı" dedi.
ANTALYA'NIN FETHİ DE SENARYOYA BENZER
Antalya'nın fetih nedeninin de filmin senaryosuna benzer olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Sırpların, Boşnakların aslına yapmış olduğu zulme benzer bir zulüm. Gıyaseddin işte o mazlum Müslüman tüccarların hakkını alabilmek için Antalya'ya geliyor ve Antalya'yı fethediyor. Bu topraklardaki aslında bütün mücadele adaleti hakim kılmak, mazlumun hakkını almak, zalime de 'dur' demek için. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak al bayrağımızla bu mücadeleyi hem Türkiye sınırları içerisinde hem de gönül coğrafyamızda vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.
VELİLERE 'FİLMİ İZLEYİN' TAVSİYESİ
Filme emeği geçen herkesi kutlayan ve tebrik eden Vali Karaloğlu, sömestir tatili nedeniyle de hem öğrencilere hem de velilerine çağrıda bulunarak, "15 tatildeyiz, 10 yaş sınırı var filmde, 10 yaş üzerindeki çocuklarını alsınlar ebeveynleriyle beraber gelsinler, güzel bir film seyretsinler diye tavsiye ediyorum" dedi. 
Zengin bir oyuncu kadrosuna sahip film, İstanbul´un fethinin ardından 'Kızıl Elma'yı Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa´daki kararlı ilerleyişini, sultana ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan cesur akıncılarının Balkan coğrafyasındaki maceralarını konu alıyor. Filmde Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Ebru Özkan, Seray Kaya, Ogün Kaptanoğlu, Cemal Hünal, Eren Vurdem, Sezgin Ermedir, Funda İlhan, Atilla Güzel, Tolga Akkaya, Oğuzhan Yarımay, Selda Alkor ve Serdar Gökhan rol alıyor. Fragmanlarıyla milyonlarca izleyiciye ulaşan filmde, 'Dombıra' şarkısıyla şöhrete ulaşan Kuzey Kafkasya kökenli Nogay Halk Müziği sanatçısı olan, Arslanbek Sultanbekov'un seslendirdiği 'Türkler Geliyor' bestesi ise büyük beğeni aldı.

ANTALYA

18 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:38
  • GÜNEŞ 08:02
  • ÖĞLE 13:12
  • İKİNDİ 15:51
  • AKŞAM 18:13
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayıp Kader Buse´nin babasından acı doğum günü paylaşımı
YEREL HABERLER Kayıp Kader Buse´nin babasından acı doğum günü ...
Antalya’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da trafik kazası: 2 yaralı
Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Podolski, şehre geliyor
YEREL HABERLER Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Podolski, şehre ...
Milli tenisçi Umut Akkoyun, Antalya´da çiftlerde şampiyon
YEREL HABERLER Milli tenisçi Umut Akkoyun, Antalya´da çiftlerde ...
Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor maçının ardından
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor maçının ...
Robert Prosinecki: “5 golün 3'ünü biz rakibimize hediye ettik”
YEREL HABERLER Robert Prosinecki: “5 golün 3'ünü biz rakibimize ...
Erol Bulut: "3 puanı aldığımızdan dolayı mutluyuz" Erol Bulut, galibiyeti dün doğum günü olan kızına armağan etti
YEREL HABERLER Erol Bulut: "3 puanı aldığımızdan dolayı ...
Antalya’da Salsa rüzgarı esiyor
YEREL HABERLER Antalya’da Salsa rüzgarı esiyor
Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 5-1
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor: 5-1
Antalya HORECA'da gıda israfı ele alındı "Yokluğunu çekmeyen insan israfı önlemeyi bilmez"
YEREL HABERLER Antalya HORECA'da gıda israfı ele alındı "Yokluğunu ...
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Kayserispor: 1 ...
Çocuklar Toroslar'dan getirilen 40 kamyon karla eğlendi
YEREL HABERLER Çocuklar Toroslar'dan getirilen 40 kamyon karla ...
Dağlardan çocuklar için 30 kamyon kar getirildi Manavgat'ta 4. Kar-NE Şenliği
YEREL HABERLER Dağlardan çocuklar için 30 kamyon kar ...
Ahıska Türkü çocukların Muay-Thai başarısı
YEREL HABERLER Ahıska Türkü çocukların Muay-Thai başarısı
Çarpıştığı cipin sürücüsü doktor ilk müdahaleyi yaptı ama kurtarılamadı
YEREL HABERLER Çarpıştığı cipin sürücüsü doktor ilk müdahaleyi yaptı ...
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 1 - Kayserispor: 0 ...
TGF 2020 Türkiye Golf Turu Antalya'da başladı
YEREL HABERLER TGF 2020 Türkiye Golf Turu Antalya'da başladı
Gökçe’den Kalkan’a noter müjdesi
YEREL HABERLER Gökçe’den Kalkan’a noter müjdesi
Antalyaspor'da Veysel Sarı imzaladı
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Veysel Sarı imzaladı
Sömestirde Antalya hem kamp hem tatilin adresi oldu
YEREL HABERLER Sömestirde Antalya hem kamp hem tatilin adresi oldu
Gazipaşa'da zincirleme kaza: 6 yaralı
YEREL HABERLER Gazipaşa'da zincirleme kaza: 6 yaralı
Veysel Sarı, Antalyaspor’a imzayı attı Antalyaspro Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay: "Sinan Gümüş ile yarın sözleşme imzalayacağız" "Podolski'de ufak detaylar kaldı"
YEREL HABERLER Veysel Sarı, Antalyaspor’a imzayı attı Antalyaspro ...
Antalya'da tatilciler güneşli havanın keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Antalya'da tatilciler güneşli havanın keyfini çıkardı
Tamer Tuna: Göztepe maçını kazanmak istiyoruz
YEREL HABERLER Tamer Tuna: Göztepe maçını kazanmak istiyoruz

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X