Antalya'da sazlık yangını (1)

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ANTALYA'nın Aksu ilçesine bağlı Yamansaz mevkisindeki sazlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, seralara yaklaşırken, itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı.

Aksu'ya bağlı Yamansaz mevkisindeki sazlıkta, dün gece, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Ara ara sönüp, rüzgarın şiddetiyle tekrar başlayan yangın, bugün öğle saatlerinde büyüdü. Alevlerin seralara yaklaştığını görenler, itfaiyeye haber verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, çok sayıda itfaiye aracıyla yangına müdahaleye başladı. Sazlığa giden yol olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri, müdahalede güçlük çekiyor.



ANTALYA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:37

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