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Alanya'da, teleferikle 3 milyon turist kaleye taşındı

DHA

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 37 yıl önce projelendirilen ve 2017'de yapımı tamamlanan teleferiği 2,5 yılda yaklaşık 3 milyon kişi kullandı. Geçen yıl 1 milyon 50 bin misafirin taşındığı teleferikle ilçeyi ziyaret eden her 4 turistten 1'i, Alanya Kalesi'ne çıktı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 37 yıl önce projelendirilen ve 2017'de yapımı tamamlanan teleferiği 2,5 yılda yaklaşık 3 milyon kişi kullandı. Geçen yıl 1 milyon 50 bin misafirin taşındığı teleferikle ilçeyi ziyaret eden her 4 turistten 1'i, Alanya Kalesi'ne çıktı.
İlk olarak 40 yıl önce belediye meclisinde gündeme gelen ancak çeşitli gerekçelerle yapılamayan teleferik projesi 11 Ekim 2017 tarihinde tamamlandı. Damlataş Plajı'ndan 1'inci derece arkeolojik sit olan Alanya Kalesi'ne uzanan 850 metrelik hattan oluşan teleferik, 9 milyon euroya mal oldu. Kısa sürede turistler ve halkın ilgi gösterdiği teleferikle 2,5 yılda yaklaşık 3 milyon kişi taşındı. İlçenin ünlü Kleopatra ve Damlataş Plajı'ndan yaklaşık 300 rakımdaki Alanya Kalesi'nin içerisinde bulunan Ehmedek bölgesine çıkışı sağlayan teleferik 17 kabinle hizmet veriyor. Gidişdönüş normal bilet fiyatı 28 TL olarak işlem görürken, öğrenciler, 65 yaş üstü kişi ile engellilerden 17 TL ücret alınıyor.
TARİHE ULAŞIM KOLAYLAŞTI
İlçenin 40 yıllık hayali olan teleferik projesi, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in göreve geldiği 2014 yılında tekrar raftan indirildi. Teleferik için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve UNESCO'nun şartlarına uygun proje hazırlanması kararlaştırıldı. Hazırlanan proje tarihi ve doğal yapıya zarar vermeyeceği onayını aldıktan sonra ihaleye çıkarıldı. İhaleyi Teleferik Holding, üst kullanım hakkıyla 1 yılı inşaat, 19 yılı işletme modeli olarak 9 milyon euroya aldı. Yapılan proje kapsamında teleferiğin zirve durağına yerleştirilen yürüyüş yolları ile iç kale ve diğer bölgelerine ulaşılırken, yürüyüş yolunun bitimine kurulan alanda ise 14 kişi kapasiteli 'shatter' olarak bilinen büyük golf araçlarıyla ziyaretçiler, Süleymaniye Camii mevkisinden iç kaleye kadar tüm alanları yürümeden gezebiliyor. Alınan belediye kararlarıyla teleferiğin hizmete girmesiyle birlikte büyük tur otobüslerinin kalenin belirlenen alanlarına girişi yasaklandı. 'Shatter' araçlarla yapılan geziler sayesinde otobüsler ve büyük araçların oluşturduğu trafik karmaşası ile tarihi Alanya Kalesi'nin dokusuna verdiği zararın önüne geçiliyor.
'ÇOK ŞÜKÜR BİZE NASİP OLDU'
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, turistlerin teleferik sayesinde ilçeyi kuş bakışı izlemesinin ilginç bir tatil deneyimi ve Alanya tanıtımı olduğunu belirterek, "Turizm denildiğinde Alanya akla geliyor. Alanya halkının 37 yıllık bir hayali vardı. Alanya ulaşım, Alanya'nın trafiği yani Alanya'nın teleferiği. Çok şükür bize nasip oldu bunu yapmak ve faaliyete geçirmek. Biliyorsunuz ki bir şehrin marka değerini artırmak, cazibe merkezine dönüştürmek, kalitesini artırmak için olağanüstü çalışmalarımız var. Bu projelerden birisi de Alanya teleferiğiydi. Dünyanın en güzel kültür miraslarından birisi. Bu vesileyle hem gayretlerimiz hem de çalışmalarımız neticesinde Alanya'daki tüm ziyaretçilerimizi güzelim teleferikten, Alanya Kalesi'ni görmelerini istiyoruz. Biz dünümüzü, bugünümüzü bilerek yarınlarımızı ona göre planlıyoruz. Kültür mirasımızı, Alanya'mızın rengine renk katmak şartıyla bu yatırımımızı Alanya'ya kazandırma mutluluğundayız" dedi.
4 TURİSTTEN 1'İ KALEYİ ZİYARET EDİYOR
Teleferiğin Alanya Kalesi'ne yapılan ziyaretleri artırdığını vurgulayan Başkan Yücel, "Aralıksız günde 3 bin5 bin kişi arasında sirkülasyonla Alanya'mıza yolcu kapasitesi olan ve gayretimiz bu kapasiteyi daha da fazla artırmak. Temenni ediyoruz ki ileriki yıllarda da 1,5 milyon kişi Alanya Kalesi'ne çıkarmak istiyoruz. Alanya'ya yıllık 4 milyona yakın turist geldiğini düşünürsek, 1 milyon kişinin de kaleye çıktığını hedef alırsak Alanya'ya gelen 4 turistten birisi kaleye çıkıyor. Biz Alanya'ya gelen turistin en az yarısını kaleye çıkarmak istiyoruz. Bu tarihten herkesin yararlanmasını istiyoruz" diye konuştu.
'EN ÇOK RUS TURİSTLER BİNİYOR'
Teleferiğin ilçe turizmine yeni bir nefes getirdiğini belirten Alanya Teleferik A.Ş. Genel Müdürü Muhtar Kurt da teleferiğin kısa sürede şehrin siluetinde yerini aldığını söyledi. Kurt, "İşletmemizi 2017 tarihinde ilk kazı temel inşaatıyla beraber 67 ay gibi kısa bir süre içerisinde açtık. Ağustos 2017'de işletmemizi açtık. O günden beri yolcuları Damlataş bölgesinden kaleye, Ehmedek Kapısı'nın oraya taşımaktayız. 2018'de yaklaşık 800 bin yolcu taşıdık, 2019'da ise 1 milyon hedefine ulaştık. Tesisimizin uzunluğu 850 metre, 14 tane kabinimiz var. Saatte 1200 kişi taşıyabiliyoruz. Yolculuğumuz hızına göre 3 ile 5 dakika arasında değişir. Kalabalık olduğu zaman daha çabuk taşıyoruz. Olmadığı zaman insanlar daha güzel seyir yapsınlar diye cihazı daha yavaş kullanıyoruz. Şu ana kadar da 20'nin üzerinde ülke bu tesisi kullanmakta. Birinci derecede gelen Rusya. Rusya'dan gelen turistler en fazla yoğunluğu oluşturmakta" dedi. 
GÜNDE 5 BİN YOLCU
Yaz sezonunda yüksek yoğunluk yaşadıklarını aktaran Kurt, "Günlük sayı süreye göre ve sezona göre değişiyor. Haziran, temmuz ve ağustos dediğimiz yoğun aylarda 5 bin civarında olabiliyor. Daha sonra 4 bin, 3 bin, 1000, 500'e kadar düşebilir. Dolayısıyla sezon içinde 45 bin civarında günlük yolcumuzu taşıyoruz" diye konuştu. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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