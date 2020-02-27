(Görüntülü) Ses kısıklığı şikayetiyle gitti tümör çıktı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Habip Bozkurt'un ses kısıklığı şikayetiyle başvurduğu hastanede, burnunda tümör ve ses tellerinde hasar olduğu belirlendi. Yapılan ameliyat sonrası Bozkurt sağlığına kavuştu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisi'ne bir süre önce gelerek ses kısıklığı şikayetiyle doktora başvuran Habip Bozkurt, durumunu kulak burun boğaz uzmanı doktor öğretim üyesi Gözde Orhan Kubat'a anlattı. Yapılan muayene ve tetkikler esnasında Bozkurt'un burnunda tıkanıklık ve kitle tespit edildikten sonra burnundaki kitleden parça alındı.

AMELİYAT 5 SAAT SÜRDÜ

Biyopsi sonucu hastanın burnunda inverted papillom isimli aslında iyi huylu olan ancak içerisinde kötü huylu hücreler barındırabilen bir tümör olduğu tespit edildi. Gözde Orhan Kubat hastanın burnunda bulunan tümörle ilgili, "Tomografide osteom (kemik tümörü) adı verdiğimiz bir kitlesi vardı. 5 saat süren ameliyatla endovizyon görüntüleme sistemi aracı ile kemik kitlesini çıkartabildik. Tekrar etmemesi için kemikten köken aldığı yeri tur cihazıyla temizledik" dedi.

YENİ AMELİYATLAR GELİYOR

Uzun süren ameliyatın ardından hastayı kaldığı odada ziyarete eden Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Caner Şahin, hastaneye alınan endovizyon görüntüleme sistemi ve tur cihazıyla birlikte Kulak Burun Boğaz Kliniğinde farklı konseptlerde ameliyatlar yapmaya başladıklarını açıkladı. Doç. Dr. Şahin, "Hastanemize alınan modern ve yeni ekipmanlarla kendimizi yenilemeye güzel işlere imza atmaya devam ediyoruz. Hastanemize başvuran Habip Bozkurt'ta inverted papillom dediğimiz iyi huylu bir tümör tespit ettik. Kitle, yerleşim yeri açısından sıkıntılı, beyne ve göze yakınlığı mevcuttu. Hastanın patolojisine baktığımızda ameliyat sırasında beyin omurilik sıvısının gelme ihtimaliyle, göze sıkıntı yaratabilecek durumların yaşanabilmesi söz konusuydu. Hastamızı kısa bir süre içerisinde ameliyata alarak eski sağlığına kavuşmasına yardımcı olduk. Yeni alınan cihazlarla hastanemizde artık bu tarz ameliyatları, kafa tabanı cerrahisi, kanser tedavisi ameliyatlarını gerçekleştireceğimizi bildirmek isterim" diye konuştu.

Hasta Habip Bozkurt'un eşi Dilek Bozkurt ise doktorlarına, hastane yönetimine ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Eşimin ses kısıklığı şikayeti üzerine hastaneye geldik. Kitle tespit edildi. Şu an eşimin durumu çok iyi. Bu tür rahatsızlığı olan hastalar gönül rahatlığıyla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi olabilir" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya

2020-02-27 16:17:51



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