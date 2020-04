(Görüntülü) Otel çalışanları sordu, tatili özleyen Rus turistlerden cevap geldi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında turizm sezonunun kapalı olduğu Antalya'nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı bir otel, Rus turistler için video hazırladı. Otel çalışanları, turizme ve turiste özlemini dile getirdiği mesajlarını paylaştı. Rus turistler de bu özleme, videolu yanıt verdi.<br>Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından Kemer ilçesinin Çamyuva Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı L'Oceanica Beach Resort Hotel, 2019 sezonunun kapanmasının ardından planlamasını, mart ayı sonunda açmak için yaptı. Fakat tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında turizm sezonu belirsiz bir tarihe kadar kapanınca otele turist alamadı. Turizme ve turistlere özlemlerini dile getirmek isteyen otelin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kılıç, departman müdürleri ve çalışanları, tatile gelemeyen Rus turistlere yönelik bir video hazırladı. <br>VİDEO SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI<br>Videoda otel çalışanları Rusça hazırlanan kağıtlarla çektikleri fotoğraflarla çeşitli sorular sordu. Resepsiyon memuru Olga Manina, 'Kimse neden benden deniz manzaralı oda istemiyor?'; teknik servis müdürü Mustafa Şengül, 'Kimse neden odamdaki havalandırma çalışmıyor diye sormuyor?'; aşçıbaşı Metin Izgi, 'Niye kimse nefis mercimek çorbası bu akşam da var değil mi diye sormuyor?'; otelin maskot köpeği Leo, 'Niye kimse benim kafamı okşamıyor?'; halkla ilişkiler görevlisi Daria Serebriakova, 'Niçin kimse bana Rus tatlıları getirmiyor?'; animatör Mikhail Staritskyi, 'Kimse şovlarımdan şikayet etmiyor?'; genel müdür yardımcısı Teyfik Börü, 'Kimse diğer personele benim kim olduğumu sormuyor?'; genel müdür Mesut Buz, 'Niye kimse şikayete gelmiyor?'; Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kılıç, 'Niçin kimse bu otel çok güzel diye bana söylemiyor?' şeklinde sorular yöneltti. Bu fotoğraflar bir araya getirilerek hazırlanan video, otele ait sosyal medya sayfalarından yayınlanırken, birçok acente de bu görseli sayfalarından paylaştı.<br>RUS TURİSTLERİN CEVABI GECİKMEDİ<br>Rus turistlerin bu paylaşıma yanıtı ise gecikmedi. Otel personelinin sorularına hazırladıkları kağıtlarla karşılık veren Rus turistlerin çektirdikleri fotoğraflar video haline getirildi. Otelin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Tambov şehrinden Vadim Popov, 'Çocuklarım mini kulübü özledi'; Ufa şehrinden Julia Roshchina, 'Nerede o muhteşem SPA keyfileri?'; St. Petersburg şehrinden Maria Andreeva, 'Niçin kimse gözleme yapmıyor?'; Moskova'dan Margarita Tsukanova, 'Niçin kimse her gün odamı temizlemiyor?'; St. Petersburg şehrinden Elena Andreeva, 'Niçin kimse akşam şovları organize etmiyor?'; Nizhny Novgorod şehrinden Svetlana Lizunova da 'Niçin kimse barda nefis kokteyller hazırlamıyor?' diye sorarak cevap verdi.<br>EN BÜYÜK SÜRPRİZ VE GURUR KAYNAĞI<br>Otelin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kılıç, "Otelimizi mart ayının sonunda açmayı planlamıştık. Müşterilerimiz yerlerini 2019 sonunda ayırmış ve birbirimize kavuşmak için gün sayarken, şimdi herkes evinde karantinada. Sevgili misafirlerimizi ne kadar özlediğimizi ve onların yokluğunun yarattığı karmaşık duygularımızı anlatmak için bir video hazırladık. Değişik departman mensubu arkadaşlarımız, günlük koşuşturma içindeki en çok talep edilen müşteri arzularını, hicvederek bir video hazırladı. Bizim için en büyük sürpriz ve gurur kaynağı ise misafirlerimizin kendi aralarında organize olarak, bir cevap videosu hazırlamaları oldu. Biz kendi Instagram hesabımızda yayınladıktan sonra, Rus ve Ukrayna seyahat acentelerinin sosyal medyalarında bir anda her yerde paylaşımımızı görmeye başladık. On binlerce defa paylaşılan bu video bize 'Ne kadar farklı olsak da hepimiz aynıyız, insanız' sözünün en karanlık dönemde bile geçerli olduğunu hatırlattı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya <br>2020-04-13 12:51:16<br>

