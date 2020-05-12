Kaçak akaryakıt ve sahte içki operasyonuna 4 gözaltı

Antalya'da kaçak akaryakıt ve sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından 0709 Mayıs tarihleri arasında sahte içki ve alkol imal edenler ve temin edilen kaçak akaryakıt ürünü ile sahte içki ve alkolleri piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik çalışma yapıldı. 3 bin litre kaçak akaryakıt, 3 adet plastik tank ve kaçak akaryakıtı aktarmaya yarayan pompa düzeneği, 396 şişe sahte içki ile 100 litre sahte alkol ele geçirilen çalışmalarda olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanun’una Muhalefet Etmek” suçundan adli işlem başlatıldı.

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