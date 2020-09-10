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FETÖ/PDY adına toplanan paraları aklayan 39 şüpheli yakalandı 17’si hesap sahibi, 22’si Bank Asya çalışanı çıktı Toplam miktarın 3 milyon 486 bin 646 TL, 546 bin 350 USD ve 210 bin Euro olduğu belirlendi.

İHA

FETÖ/PDY adına toplanan paraları aklayan 39 şüpheli yakalandı 17’si hesap sahibi, 22’si Bank Asya çalışanı çıktı Toplam miktarın 3 milyon 486 bin 646 TL, 546 bin 350 USD ve 210 bin Euro olduğu belirlendi.

Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına toplanan paraların aklanmasına ilişkin yapılan çalışmalarda 17'si hesap sahibi 22'si Bank Asya çalışanı 39 kişi hakkında işlem yapıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Bank Asya nezdinde hesabı bulunan güvenilir şahısların hesabına yatırıldığı, yatırılan hesaba bloke koyma işlemi uygulandığı, bir süre sonra blokelerinin kaldırılarak hesapta bulunan paraların şahıslar tarafından nakit olarak çekildiği ya da farklı hesaplara havale edildiği tespit edildi. 20102015 yılları arasında yapılan bloke işlemlerinin toplam miktarının 3 milyon 486 bin 646 TL, 546 bin 350 USD ve 210 bin Euro olduğu belirlendi.
Bahse konu bloke işlemlerini yapan 17’si hesap sahibi, 22’si Bank Asya çalışanı olmak üzere toplam 39 şüpheli hakkında cumhuriyet savcısının talimatına istinaden adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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