Antalya'da düzenlenen 23. Türkiye Hemofili Kongresi başladı

Türkiye Hemofili Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Zülfikar, dünyada hemofili alanında yapılan klinik çalışmaların yüzde 10'undan daha fazlasında Türkiye'nin yer aldığını belirterek, yaklaşık 120 bin kişinin bu hastalıktan etkilendiğini söyledi.





Türkiye Hemofili Derneği ve Hemofili Federasyonu tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen "Türkiye Hemofili Kongresi", Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde doktorlar, akademisyenler, kalıtsal kanama bozukluğu olan hastalar ve ailelerinin katılımıyla başladı.



Kongre kapsamında hemofili alanında yeni tedavi olanakları, yapılan bilimsel çalışmalar, hasta öyküleri başta olmak üzere farklı konular ele alınıyor.



Dernek Başkanı Prof. Dr. Zülfikar, Hemofili Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan Kavaklı ve Lyon Üniversitesi Hemofili Merkezi ve Hemostaz Ünitesi Başkanı Prof. Dr. Yeşim Dargaud, basın toplantısı düzenledi.



Zülfikar, hemofili konusunda son yıllarda Türkiye'de yapılan toplantıların, sosyal ve bilimsel faaliyetlerin önemine işaret etti. Ülkelerin gelişmişliğinin ölçüsünün, nadir hastalıklar alanındaki çalışmalara ve tedavi olanaklarına verilen önemle ilgili olduğunu vurgulayan Zülfikar, dünyada 7 binden fazla nadir hastalık olduğunu anlattı.



Yeni tedavi olanaklarının geliştiğine değinen Zülfikar, şunları kaydetti:



"SGK tarafından ilaçların geri ödemesinin olması büyük avantaj sağlıyor. Dünyada hemofili alanında 1102 klinik çalışma yapılıyor ve Türkiye bunun 121'inde yer alıyor. Türkiye, dünyada yapılan klinik çalışmaların yüzde 10'undan daha fazlasında bulunuyor. Türkiye'nin gerçek anlamda klinik araştırmalardaki oranı yüzde 5'in altında. Hemofilide yüzde 10'un üzerine çıkabilmek özgün bir çalışmadır. Hastalara şifa olabilmek, bilgiyi derinleştirmek, yeni bilgiyi üretebilmek önemlidir. Bu araştırma geliştirme çalışmalarını yayına dökebilmek, tıp dünyasına, hastaların kullanımına sunabilmek önemli."



Kanamalara zamanında müdahale edilmesinin önemine işaret eden Zülfikar, "Hemofiliye bağlı kanamayı durdurmak hepimizin sorumluluğundadır. Hemofili 10 binde bir kişide görülüyor. Türkiye'de bu hastalıktan 120 bin civarında hasta etkileniyor." dedi.



- "Yeni tedaviler sayesinde hemofili hastaları futbol bile oynayabiliyor"



Hemofili Dernekleri Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kavaklı ise deri altına uygulanan yeni ilaçlar sayesinde hastaların yaşam kalitesinin arttığını söyledi.



Eskiden hemofili hastası çocukların yasak olduğu için kaçak futbol oynayabildiğini anlatan Kavaklı, "Eskiden çocuklar kaçak futbol oynar, eklemlerinde kanamalar olurdu. Çocuklar artık sağlıklı şekilde akranları gibi top peşinde koşturabiliyor. Bu önemli bir şey, akranları tarafından dışlanmıyor, daha da sosyalleşiyor." dedi.





Lyon Üniversitesi Hemofili Merkezi ve Hemostaz Ünitesi Başkanı Prof. Dr. Dargaud da hemofilinin tedavisinde yeni ürünler çıktığını ve bunun çok önemli gelişmeler olduğunu vurguladı.



Son 10 yılda tedavi olanaklarının çok değiştiğini ifade eden Dargaud, hastanın ilaçlar sayesinde yaşam süresinin uzadığını, gen tedavisi üzerine çalışmalar yapıldığını kaydetti.



Kongre, yarın sona erecek.

