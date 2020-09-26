Üniversiteli marangozlar



Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Mobilya Dekorasyon Programı kapsamında teorik eğitimin yanı sıra marangozluk yapan öğrenciler, kamu kurumlarının mobilyalarını üretiyor.

Akdeniz Üniversitesi Ahşap Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne devam eden öğrenciler, merkez sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Harun Diler öncülüğünde, 2013 yılından beri hem üniversitenin hem de Antalya'daki tüm kamu kurumlarının mobilyalarını üretiyor. Pandemi sürecinde uzaktan eğitime geçildiğinde bu uygulamaların nasıl yapılacağı konusunda ciddi hazırlıklar yaptıklarını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Harun Diler, "Bundan sonra sanal sınıflar, sanal üretim bantları oluşturarak eğitime korona sürecinde devam edeceğiz. Merkezimiz 2020 yılından itibaren üstlendiği misyonla daha iyi çalışmalar yapmaya devam edecek. Yeni eğitim sınıflarımız, yeni laboratuvarlarımız ve öğrencilerimizle çok daha kaliteli eğitimler için üstlendiğimiz misyonu geliştirmeye gayret edeceğiz" diye konuştu.

KAMU KURUMLARINA ÜRETİM YAPILIYOR

Ahşap Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin aynı zamanda Teknik Bilimler MYO Mobilya Dekorasyon Programı'nın uygulama eğitimini de üstlendiğini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Diler, "Bizler bu eğitimi mesleki yeterlilikler kapsamında veriyoruz. Beşinci seviye teknikerlerin mobilya imalatındaki temel işlemler, bilgisayar destekli çizim, bilgisayar destekli öğretim gibi bir sürü sorumlulukları var. Bu sorumlulukları gerçekleştirebilmek için halihazırda uygulamalı eğitim yapmak zorundalar. Yine bu uygulamaları yapmak için de öncelikle üniversitemizin, sonra da Antalya'daki bütün kamu kurum mobilyalarını üretmekteyiz" dedi.

'BİRÇOK KURUMA MOBİLYA ÜRETTİK'

Üretim süreçlerinde öğrencilere çok farklı uygulama kaynakları çıkartabildiklerini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Diler, şöyle konuştu:

"Bu uygulamalar o kadar başarılı oldu ki Antalya'daki bütün kamu kurumlarına mobilya üretiyoruz. Milli Eğitim kurumları, valilik, kaymakamlıklar, Kredi Yurtlar Kurumu gibi birçok kurumun mobilyaları bu merkezden çıkabiliyor. Üniversitemizde de kampüsteki tüm binalar, son olarak da Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi Hastanesi G blok gibi birçok birimin mobilyasını çok ergonomik, fonksiyonel ve ekonomik üretebilme şansına sahip olduk."DHA-Genel Türkiye-Antalya Erol AKKIR

2020-09-26 08:53:19



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