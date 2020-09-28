Tuna:" 3 maçta 7 puan çok güzel" FT Antalyaspor Teknik Direktörü: "Takımımızı ortaya koyduğu yenilmezlik serisi kazanma alışkanlığı, takım olgusu disiplinimizi rakibe az pozisyon verme niteliğimiz bu puanları kazandırdı"

FT Antalyaspor Teknik Direktörü Tuna, Denizlispor galibiyetinin ardından, 3 maçta 7 puan toplamanın çok güzel olduğunu söyledi.

Süper Lig’in 3. hafta kapanış maçında Antalyaspor, Denizlispor’u 10 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuna, kale arkasında açılan dev pankart için taraftara teşekkür etti.

Maç öncesi bütün planlarının kazanmak üzerine kurulu olduğunu dile getiren Tuna, “Her hafta bazı özelliklerimizi geliştirerek hem bireysel anlamda oyuncularımızı hem takım anlamda kendimizi üst seviyeye çekmek istiyoruz. 3 maçta 7 puana ulaşmak çok güzel. Takımımızı ortaya koyduğu yenilmezlik serisi kazanma alışkanlığı, takım olgusu disiplinimizi rakibe az pozisyon verme niteliğimiz bu puanları kazandırdı. Hem de mağlup olmama alışkanlığını sağladı. Takımımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.



"3 maçta 7 puan güzel"

Geçen haftaki Beşiktaş maçında başlayan gençleşme felsefesinin başarısını almanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Tuna, “Tecrübeli ve genç oyuncularımızla bu bütünleşmeyi sahadaki mücadelemizi ortaya koyarak aynı şekilde sürdürmek kolay olmayacaktı. Kazandığımız için çok mutluyum. 3 maçta 7 puan. Özellikle gelecek aydan itibaren 21 günde oynanacak 6 maç, o süreçlerde yaşanılacak puan kayıplarının iç sahada maç kazanmış olmak çok mutlu etti. Ligde hedef oluşturmak önemli. Lig sonunda nerede olacağımızla ilgili hafta hafta ilerliyoruz. Kazanma odaklı bir takım olduğumuz için her hafta maçı, kazanacak takım başarısına sahip olmak önemli” ifadelerine yer verdi.

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