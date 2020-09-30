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Doğuştan kalp hastası olan genç sağlığına kavuştu Nefes alamama problemiyle kaldırıldığı hastanede doğuştan kalp hastası olduğunu öğrenen 18 yaşındaki genç, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu

İHA

Doğuştan kalp hastası olan genç sağlığına kavuştu Nefes alamama problemiyle kaldırıldığı hastanede doğuştan kalp hastası olduğunu öğrenen 18 yaşındaki genç, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde nefes alamayan ve kalbi çok hızlı atmaya başlayan genç, kaldırıldığı hastanede doğuştan kalp rahatsızlığı olduğunu öğrendi. Tanı konulduktan sonra ameliyata alınan 18 yaşındaki genç sağlığına kavuştu.
Kalp çarpıntısı, nefes alamama ve şiddetli halsizlik nedeniyle 112 Acil Servis ekiplerince Alanya Anadolu Hastanesine getirilen Deniz Çelikten’in (18) acilde ilk muayenesi Uzm. Dr. Halil Olcay Eldem tarafından gerçekleştirildi. Cerrahi operasyon ise Kalp Damar Cerrahisi Uzm. Op. Dr. Nurzhan Narymbetov tarafından yapıldı.
Acilde ilk muayeneyi gerçekleştiren Dr. Halil Olcay Eldem, “Akciğerlerinde ödem olduğu, tomografisinin çekildiği ve tomografisinde Covid19 şüphesi olduğu 112 tarafından bildirildi. Tomografisini incelediğimizde Covid19 pnömonisi olduğuna pek ihtimal vermedik. Yaptığımız muayene ve anjiyografik incelemeyle durumu netleştirdik. Hastamızın doğuştan kalp hastası yani sinüs valsalva anevrizma rüptürü tespit ettik. Bu gençlerde görülen doğuştan bir kalp hastalığıdır. Aortun kökünde bulunan bir baloncuk zamanla yavaş yavaş sanki bir rüzgâr çorabı gibi giderek uzar, sağ ventrikülün duvarını aşındırır. Sonraki süreçte genelde sağ kalp boşluğuna yırtılır. Yırtılma sırasında hastada şiddetli ağrı, aortttan sağ kalp boşluğuna oluşan akut kaçak nedeniyle çarpıntı ve ciddi nefes darlığı meydana gelir. Biz de cerrahi ekibimize haber vererek birkaç saat içerisinde ameliyata aldık” dedi.
Başarılı bir operasyon yürüttüklerini belirten Kalp Damar Cerrahisi Uzm. Dr. Narymbetov ise, “Hastamızda aort kökünde doğuştan olan sinüs valsava anevrizma dediğimiz bir hastalık vardı. Çok nadir, doğuştan olan bir hastalık. Onun incelmesi ve sağ kalp boşluğuna yırtılması sonucu gelişen acil bir durumdu aslında. Tanı konulduktan sonra ameliyata alındı ve ekibimizle birlikte başarılı bir şekilde ameliyatı yapıldı” diye konuştu.

"Kalp yetmezliğine ve ölüme neden olabilir"
Bu hastalığın akut kalp yetmezliğine neden olabileceğini belirten Op. Dr. Narymbetov, “Daha önce olmayan kalp boşlukları arasında oluşan, aniden açılan delik, sol taraftan kalbin sağ boşluğuna kanın kaçış nedeniyle biranda olan sağ kalp yüklenmesi, akciğer damarların basıncın artması nedeniyle ciddi nefes darlığı, çarpıntı kısa zamanda kalp yetmezliğine ve ölüme neden olabilir. Ancak tedavi edildiği takdirde hiçbir sorun oluşmaz. Doğuştan olan kalp hastalıklarında tam düzeltilme olduğunda ileriki yaşamını etkilemez. Yani artık hastayı kalp hastası olarak görmüyoruz. Çünkü tamamen iyileşme söz konusudur. Normal hayatına dönmesinde de bir sıkıntı yoktur” ifadelerini kullandı.
"Nefesim kesildi"

Sağlığına kavuştuğunu söyleyen Çelikten ise, “Akşam üstüydü lavaboya giderken bir sıcaklık bastı. Birden nefesim kesildi. Kalbim çok hızlı atmaya başladı. Halsizliğim ve baş ağrımın artmaya başladığını ve kötü olduğumu fark ettim. Sonra da hastaneye götürdüler. Şu anda her şey yolunda. Kendimi iyi hissediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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