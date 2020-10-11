Türkan Şoray Kültür Merkezi 2 yaşında

Muratpaşa Belediyesi’nin ‘Türk sinemasının Sultanı’ Türkan Şoray’ın ismini taşıyan kültür merkezi, ikinci yaşını, besteci ve piyanist Anjelika Akbar konseriyle kutlayacak. Akbar’ın “FilMusiConcert” projesi kapsamında gerçekleşecek konserde Türk ve dünya sinemasının başyapıtlarından unutulmaz sahneler dev ekranda dönerken Akbar, piyanosuyla bestelerini seslendirecek.



Antalya’da 26 Ekim 2018’de Türkan Şoray’ın “Benim en mutlu günüm” sözleriyle anlattığı bir törenle açılışı gerçekleştirilen Türkan Şoray Kültür Merkezi, ikinci yılını kutluyor. Açıldığı günden bu yana Haldun Dormen’den Haluk Bilginer’e, Kerem Görsev’den Arzum Onan’a, tiyatro, müzik, resim ve heykel alanında birçok başarılı isme ev sahipliği yapan Türkan Şoray Kültür Merkezi’nin ikinci yaş gününde, 24 Ekim Cumartesi akşamı, Anjelika Akbar sahne alacak.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Akbar, bu özel günde farklı bir şekilde sahnelenen film müzikleri konseriyle seyircisiyle buluşacak. Steven Spielberg, Charlie Chaplin, Yavuz Turgul, Atıf Yılmaz, Zeki Demirkubuz, Semih Kaplanoğlu gibi usta yönetmenlerin filmlerinden unutulmaz sahnelere, Anjelika Akbar piyanosuyla eşlik edecek. Videografik çalışmayla eş zamanlı gerçekleştirilecek konser, seyircilere görsel ve işitsel bir şölen sunacak.

Muratpaşa Belediyesi’nce gerçekleştirilen Muratpaşa’da Sanat Var etkinlikleri kapsamında saat 20.00’de başlayacak konserin biletleri www.biletantalya.com ve kültür merkezi gişelerinde satışa çıktı.

Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, covid19 salgının dolayısıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi’nin kapasitesinin yarı yarıya azaltıldığını ve ana salonunun 323 kişi kapasite olarak hizmet vereceğini belirtti. Pandemi nedeniyle sanatçıların her anlamda zor bir dönemden geçtiğinin farkında olduklarını belirten Başkan Uysal, sanatçılara destek olmak için Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde salon ve sergi alanlarının gelecek yıl 31 Mayıs’a kadar tahsislerinin ücretsiz olduğunu hatırlattı. Başkan Uysal, “Bilet satışı yapılan tiyatro, konser gibi etkinliklerle diğer sahne performansları için Türkan Şoray Kültür Merkezi’yle birlikte belediyemiz kültür salonu da ücretsiz olarak tahsis edeceğiz” dedi.

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