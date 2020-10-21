Toplu taşımada HES kodu çalışmaları sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında HES kodlu binişler için çalışmalarına devam ediyor. Sağlık Bakanlığınca salgın dönemi için hazırlanan HES kodu uygulaması Antalya’da toplu taşıma hizmetinde kullanılan Antalyakart’a entegre ediliyor. Toplu taşıma araçlarında HES kodu ile binişler yakında başlayacak.



Covid19 salgını ile mücadele kapsamında karantinada bulunması gereken vatandaşların şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarını engellemek amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi HES Kodu uygulamasına hazırlanıyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ile gerekli çalışmalar başlatıldı. Sağlık Bakanlığınca salgın dönemi için hazırlanan HES kodu uygulaması Antalya’da toplu taşıma hizmetinde kullanılan Antalyakart’a entegre edilecek. Bakanlık onayı ile birlikte HES sorgusu ile kartlara HES kodu tanımlaması yapılacak ve toplu taşıma araçlarına binilmesi sağlanacak.



Genelge yayınlandı

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 29.09.2020 tarih ve 15993 sayılı "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması" konulu genelgesinin ardından harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Antalya Ulaşım A.Ş. hummalı bir çalışma yürütüyor.



Uygulama yakında başlıyor

Genelge gereği şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, minibüs, Antray ve nostalji tramvayı) yapılan seyahatlerde kullanılan Antalyakart ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyon yapılacak. Sona gelinen çalışma ile toplu taşıma araçlarında HES kodu ile binişler yakında başlayacak.



İhlal bakanlığa bildirilecek

Çalışma tamamlandığında HES Kodunu Antalyakart ile eşleştirmeyen kart sahipleri ve Covid19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan riskli vatandaşlara ait Antalyakartlar (izolasyon süresi boyunca) ulaşım araçlarında geçersiz olacak. Covid19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri, gerekli idari yaptırımların uygulanması için İçişleri Bakanlığı’na bildirilecek.



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