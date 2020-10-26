Antalya’da Mevlid-i Nebi haftasının teması “Peygamberimiz ve Çocuk” oldu

Antalya İl Müftüsü Osman Artan Mevlidi Nebi haftası çerçevesinde, “Peygamberimiz ve Çocuk” konuları üzerine panel, söyleşi, konferans, ilahi dinletisi ve vaaz gibi çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

“Peygamber ve Çocuk” temasıyla önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Mevlidi Nebi Haftası ile ilgili olarak Antalya İl Müftüsü Osman Artan’ın makamında basın toplantısı düzenledi. Mevlid Kandili’nin önemini vurgulayan Müftü Artan, “İnsanı insan yapan bütün güzelliklerin kendisinde toplandığı bir şahsiyet olan Hz. Peygamber'in (s.a.s) doğumunu kutladığımız, O'nun bireysel ve toplumsal hayatımıza yön veren merhametini, adaletini, sabrını ve cömertliğini; hülasa insanlığa ve topluma sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı O'nun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme ve arınma mevsimidir” dedi.



'Peygamberimiz ve Çocuk'

Artan konuşmalarına şöyle devam etti: “Bu çerçevede 2020 yılı Mevlidi Nebi Haftası'nda "Peygamberimiz ve Çocuk" konusunun ele alınmasını karara bağlamıştır. Antalya İl Müftülüğü olarak Covid19 tedbirleri kapsamında hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerde Söz konusu tema sosyal medya aracılığıyla bütün yönleriyle işlenecektir. Bu bağlamda İl Müftülüğümüz ve tüm ilçelerimizde etkinlikler yapılacaktır. Yapılan etkinlikler aracılığıyla Peygamberimizi daha yakından tanımaya, anlamaya ve bilhassa çocuklarla iletişimini yeniden hatırlayarak hayatımıza taşımaya gayret edeceğiz. Bu vesileyle Mevlidi Nebi gecemizi de tebrik ediyor, 26 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacak olan haftamızın İslâm âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

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