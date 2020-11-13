884 yıldır dönüyor, babadan oğula geçiyor Bin rakımlı tepede zamana meydana okuyan 9 asırlık su değirmeni Günde 600-700 kilogram buğday öğütülüyor, sadece özelliğini bilen geliyor Toroslardan gelen buz gibi suyla dönmeye, kepekli un üretmeye devam ediyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

884 yıldır dönüyor, babadan oğula geçiyor Bin rakımlı tepede zamana meydana okuyan 9 asırlık su değirmeni Günde 600-700 kilogram buğday öğütülüyor, sadece özelliğini bilen geliyor Toroslardan gelen buz gibi suyla dönmeye, kepekli un üretmeye devam ediyor.

İHA

884 yıldır dönüyor, babadan oğula geçiyor Bin rakımlı tepede zamana meydana okuyan 9 asırlık su değirmeni Günde 600-700 kilogram buğday öğütülüyor, sadece özelliğini bilen geliyor Toroslardan gelen buz gibi suyla dönmeye, kepekli un üretmeye devam ediyor.

Antalya’nın Akseki ilçesinde 9 asırlık tarihi su değirmeni, gelişen teknolojiye rağmen hizmet vermeye devam ediyor.
Gümüşdamla Mahallesi’ndeki su değirmeni, yaklaşık 8 asırdır toroslardan gelen buz gibi suyla dönüp, mis kokulu köy ekmekleri için buğday öğütüyor. Gümüşdamla Mahallesi’nde bulunan Zilan Deresi’ndeki su değirmeni, yaklaşık 884 yıldır ürünlerini öğütmek isteyen çiftçilere hizmet veriyor. Babadan oğula geçen yöntemle işletilen tarihi su değirmeni, suyun tonluk değirmen taşını hareket ettirmesiyle asırlardır hiç ara vermedin çalışıyor. Tarihi su değirmeni Gümüşdamla Mahallesi’nin yanı sıra çevredeki mahalle ve ilçe halkına da hizmet veriyor.
Değirmenin sahibi Veysel Kul, yaptığı açıklamada, atalarından kalan değirmende yıllardır tahılları suyun gücüyle öğüterek geçimlerini sağladıklarını söyledi. Teknolojinin gelişmesi nedeniyle işlerinin eskisi kadar yoğun olmadığını belirten Kul, "Bu değirmen 1130 yılında kuruldu. Atalarımızdan miras kalan kültürel değerlerimizi koruyup geliştirerek gelecek nesillere ulaştırmaya çalışıyoruz" dedi.
Tarihi su değirmeninde öğütülen ürünlerin lezzetinin daha farklı olduğunu söyleyen Kul, "İşlettiğimiz değirmen 884 yıllık. Burayı işletip bölgedeki çiftçilere hizmet veriyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle çoğu kişi mahsulünü fabrikalara götürse de bizim de özel müşterilerimiz var. Buradan elde ettiğimiz un çok daha kaliteli ve sağlıklı" diye konuştu.

Teknolojik imkanlardan yararlanmıyoruz.
Mahsulleri doğal yollarla öğütüp un haline getirirken teknolojik imkanlardan yararlanmadıklarını vurgulayan Kul, şöyle devam etti:
"Suyun yardımıyla değirmenin altındaki sistem hareketleniyor. Bu çarklar değirmen taşını çeviriyor. Dönen taşların arasındaki tahıllar ufalanarak un halini alıyor."

Ata mesleği
Bu mesleğin ata mesleği olduğunu söyleyen Kul, “Babam 45 sene bu değirmeni çalıştırdı. Babamdan önce dedem çalıştırıyormuş. Ben mesleği babamın yanında öğrendim. Altıncı kuşak olarak mesleği 20 yıldır yapıyorum. Su değirmeni hala dönmekte. Şu an kepekli un öğütüyoruz. Nesilden nesile devam ettiriyoruz " diye konuştu.

Tamirini kendim yapıyorum
Değirmen arıza yapınca usta bile bulamadığını ifade eden Kul, “Dolayısı ile değirmenin tamirini kendim yapıyorum. Yıl boyunca da değirmeni açık tutuyorum. Değirmeninde günlük 650700 kilo buğday öğütülüyor. Bizim değirmen kurulduğu yıllarda çevrede 16 değirmen bulunuyordu. Şu anda sadece çalışan bizim değirmenimiz kaldı. Bölgemizde Taşlıca mahallesi Murtiçi mevki yakınlarındaki Ferfir denilen bölgede de ayakta bir değirmen var. Burada un öğütülmüyor. Şu onda orası turistik amaçlı kullanılıyor. Eskiden Beyşehir, Seydişehir ve Derebucak ilçelerinden develerle buğday öğütmeye getirirlermiş. Ürününü öğütmek için insanlar 2025 gün sıra beklermiş." dedi.

Su değirmeninde öğütülen un yanmaz
Su değirmeninde öğütülen buğdayın daha lezzetli olduğunu ifade eden Kul, şöyle konuştu: "Değirmen bir motorla, dinamoyla öğünen dönen taşlara benzemez. Su ile döndüğü için özelliği yavaş çıkarmasıdır. Unu yakmamasıdır. Taşlar aşırı hızlı dönmediği için değirmenle öğütülen buğdaylarda yanma olmuyor. Elektrikli değirmenlerde elektrik unu yaktığı için un lezzetli olmuyor. Su değirmeninde yapılan un daha lezzetli oluyor. Çark yukarıdan gelen suyun basıncıyla dönüyor. Çarkın ortasında mil var, bu mil de yukarıdaki taşı döndürüyor" dedi.
Gümüşdamla köyünden değirmene merkep ile un öğütmeye gelen İsa Paslıoğlu, yıllardır kullandıkları unları bu tarihi değirmende öğütüldüğünü söyledi. Her yıl buraya gelerek unlarını öğüttüğünü söyleyen Paslıoğlu, "Bu su değirmeninin öğüttüğü unun lezzeti bir başka olur. Lezzetini hiçbir şeye değişmem. Bu değirmen çok eski bir değirmen. Atalardan kalan bir değirmen" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hentbol da Avrupa Mesaisi
YEREL HABERLER Hentbol da Avrupa Mesaisi
(ÖZEL) Antalyasporlu Naldo: En kısa zamanda yeni hocamıza adapte olacağız
YEREL HABERLER (ÖZEL) Antalyasporlu Naldo: En kısa zamanda yeni ...
Toplu taşımada HES dönemi başlıyor Vatandaşların Antalyakartlara HES kodunu tanımlaması gerekiyor
YEREL HABERLER Toplu taşımada HES dönemi başlıyor Vatandaşların ...
Ulaşım esnafının sorun ve talepleri raporlaştırıldı
YEREL HABERLER Ulaşım esnafının sorun ve talepleri raporlaştırıldı
Uyuşturucu maddeyi hurmaya enjekte etmişler
YEREL HABERLER Uyuşturucu maddeyi hurmaya enjekte etmişler
Ayakkabısının astarından 270 gram esrar çıktı
YEREL HABERLER Ayakkabısının astarından 270 gram esrar çıktı
7 yaşındaki Miraç, 6 yaşındaki kardeşi İkra'ya can oldu
YEREL HABERLER 7 yaşındaki Miraç, 6 yaşındaki kardeşi İkra'ya can ...
Üretici ayvaya yöneldi
YEREL HABERLER Üretici ayvaya yöneldi
Dikenli deniz kestanesi uyarısı
YEREL HABERLER Dikenli deniz kestanesi uyarısı
4 katlı binanın terasından demir parmaklıkların üzerine düştü
YEREL HABERLER 4 katlı binanın terasından demir parmaklıkların ...
Terastan demir parmaklığın üzerine düştü Ağır yaralanan talihsiz genç, demir parmaklıklar kesilerek kurtarıldı
YEREL HABERLER Terastan demir parmaklığın üzerine düştü Ağır ...
Antalyaspor'da 4 pozitif vaka
YEREL HABERLER Antalyaspor'da 4 pozitif vaka
Antalyasporlu futbolcular laktat testinden geçti
YEREL HABERLER Antalyasporlu futbolcular laktat testinden geçti
Engelli yaşlı kadın itip yere düşürdü Olay anı işyeri kameralarına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER Engelli yaşlı kadın itip yere düşürdü Olay anı işyeri ...
Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti Korona virüs genelgesi sonrası yüzde 97 azaldı Antalya’nın en işlek yaya caddesinde, sigara tablaları ve yerlerdeki izmaritler azaldı Temizlik personeli: “Yasak sonrası izmaritler yüzde 97 azaldı”
YEREL HABERLER Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti Korona ...
Antalya polisinden 'sigara' ve 'maske' uyarısı
YEREL HABERLER Antalya polisinden 'sigara' ve 'maske' uyarısı
Altınbeşik Mağarasına giden kaynak suları kirlenmeyecek İbradı’da 2. paket arıtma tesisi faaliyete geçti
YEREL HABERLER Altınbeşik Mağarasına giden kaynak suları ...
Kemer’in ilk kapalı pazar yeri Kuzdere’de hizmete girdi Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu: "Kemer hak ettiği hizmeti alıyor"
YEREL HABERLER Kemer’in ilk kapalı pazar yeri Kuzdere’de hizmete ...
Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Kuru yemişçi çalışanı, engelli kadını darbetti
YEREL HABERLER Kuru yemişçi çalışanı, engelli kadını darbetti
Minik Kur'an Kursu öğrencilerden yürekleri ısıtan kampanya
YEREL HABERLER Minik Kur'an Kursu öğrencilerden yürekleri ısıtan ...
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Yazıcı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda incelemede bulundu
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Yazıcı Sahil ...
POYD Başkanı Atmaca: Ara tatilin can suyu sağlamasını bekliyoruz
YEREL HABERLER POYD Başkanı Atmaca: Ara tatilin can suyu sağlamasını ...
Yoğunluk azaldı, sosyal mesafe sağlandı Antalya Kasım ayında 23 dereceyi gördü, vatandaşlar dünyaca ünlü sahilde deniz keyfi yaptı
YEREL HABERLER Yoğunluk azaldı, sosyal mesafe sağlandı Antalya Kasım ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X