Antalya'da korkutan hortum Beş dakika devam etti, kıyıya ulaşmadan etkisini kaybetti

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Antalya’nın Demre ilçesi açıklarında çıkan hortum vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Demre ilçesi Kömürlük Sahili açıklarında saat 12.00 sıralarında hortum çıktı. Denizde girdap oluşturan hortum, yaklaşık 5 dakika boyunca etkisini hissettirdi. Kıyıya inmeden açıkta gözlerden kaybolan hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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