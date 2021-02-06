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Dağlardan toplayıp yağının kilogramını 200 liradan satıyorlar Faydaları saymakla bitmeyen menengiç, bölge halkının gelir kaynağı oldu Menengiç (Citlenbik)’in hem yağını, hem de kahvesini çıkartıyorlar

İHA

Dağlardan toplayıp yağının kilogramını 200 liradan satıyorlar Faydaları saymakla bitmeyen menengiç, bölge halkının gelir kaynağı oldu Menengiç (Citlenbik)’in hem yağını, hem de kahvesini çıkartıyorlar

Antalya’nın Akseki ilçesinde Toros Dağlarında ve arazilerde doğal ortamda yetişen ve Eylül Akim aylarında ağaçlardan toplanan menengiç, yağıyla, kahvesiyle bölge halkının geçim kaynağı oldu.
Alaçeşme Mahallesinde bir çok bitkiden aromatik yağ üreten Abdullah Güven, halk arasında çitlenbik, dağın, menengiç gibi farklı isimlerle de anılan çitlembik bitkisinin meyvesinin hem yağını, hem de kahvesini üretiyor.
Menengiç (çitlembik) ağacının Akseki bölgesinde Toros Dağlarında ve arazilerde doğal ortamda yetiştiğini söyleyen Güven, “Eylül Ekim aylarında olgunlaşan menengiçin meyveleri vatandaşlar tarafından toplanıyor. Vatandaşlar topladıkları ürünleri benim makinalarda yağını çıkartıyorlar” dedi.

3 kilodan bir kilo gram yağ çıkıyor
Menengiçin meyvesinin oldukça bereketli olduğunu söyleyen Güven, “3 kilo menengiçten bir kilogram yağ çıkmaktadır. Bir saatte 10 kilogram menengiç işliyorum. Akseki Bölgesinde Toros dağlarında vatandaşlar tarafından yıllık yaklaşık 2030 ton civarında menengiç toplanıyor. Bunu kuruyemiş olarak da tüketiliyor. Vatandaşlar son zamanlarda artık bunun yağını çıkarmaya başladılar. Sofralarda kahvaltıda da tüketiliyor. Oldukça lezzetli bir üründür. Kendimde vatandaşlardan menengiçin meyvesini alıyorum. Yağını çıkarıyorum. Ayrıca kuru yemiş olarak da vatandaşlar tarafından sofralarda tüketiliyor. Yağını 200250 liraya, ham maddesini de 30 liraya satıyoruz. ” dedi.

Kahvesini de üretiyor
Menengiç meyvesinin sadece yağını değil, kahvesini de ürettiğini anlatan Güven, “Şu anda menengiç (çitlembiğin) yağını çıkartarak satıyorum. Ama yalnızca bununla sınırlı kalmıyorum. Menengiç meyvesinin yağını çıkardıktan sonra kalan posasından ise makinada öğüterek menengiç kahvesini üretiyorum. Çitlembikten katma değer sağlayan ürünleri pazara sunuyorum. Ürettiğimiz menengiç kahvesinin kilosunu da 20 liradan satıyorum. Bunların da müşterileri bulunmaktadır. Özellikle gelip bizden satın alırlar, ya da kargo ile adreslerine gönderiyorum”

Faydaları saymakla bitmiyor
Menengiç (çitlenmik) yağının faydalarının saymakla bitmediğini anlatan Güven, meyvenin karın ağrılarını azalttığ, mideyi rahatlatıcı bir etki gösterdiğinin bilindiğini söyledi.
İştah açıcı özellikler gösterdiğinden kilo almak isteyenlerin de tercih ettiğini söyleyen Güven, " Öksürüğün kesilmesini sağlıyor. Ölçülü bir şekilde kullanıldığında böbreklerin sağlıkla çalışmasına destek olduğu biliniyor. Aşırı terleme sorunundan kurtarıyor. Saç sağlığına iyi geliyor, özellikle saç renginin açılmasını geciktirdiği söyleniyor. İdrar söktürücü özellikler gösteriyor” diye konuştu.
Akseki’nin Alaçeşme mahallesinde yaşayan Osman Yakabaşı ise menengiç ağacının Alaçeşme mahallesinde oldukça bol olduğunu ve doğal ortamda yetiştiğini söyledi. Her yıl menengiç meyvesini topladığını belirten Yakabaşı, “EylülEkim aylarında menengicin meyveleri olgunlaşıyor. Olgunlaşan meyvelerini topluyoruz. Bu yıl 33 kilogram menengiç topladım. Bunun da bir kısmını yağını çıkarttım. Bir kısmını ise yağını almadan kuruyemiş olarak da kullanıyoruz. Yağını kahvaltıda da kullanıyoruz” diye konuştu.
Alaçeşme mahallesinde yaşayan Mutlu Yüksel ise menengiçin yörede çöğre olarak da bilindiğini belirterek, "Eylül Ekim aylarında bunun hasadını yaparız. Çocukluğumuzda annelerimiz de dağlardan toplardı. Bunu toplaması oldukça zahmetlidir. Reçinesi ellerimize yapışır. Biz bunu hem tüketip, hem de yağını çıkartıyoruz. Bunun yağını 200250 liraya satıyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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