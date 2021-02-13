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Çalışmaların sürdüğü batık gemide 1200 ton demir ekonomiye kazandırılacak

DHA

Çalışmaların sürdüğü batık gemide 1200 ton demir ekonomiye kazandırılacak


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Kekova Adası Tersane Koyu'nun güneyinde suyun 35 metre altında 10 yıldır yatan 'Zorbey' adlı kuru yük gemisi enkazının çıkarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Suyun altında oksijen kaynağıyla 3540 tonluk parçalara ayrılan enkaz, vinçle su üstündeki platforma alınarak, Demre Yat Limanı'na taşınıyor. 15 gün içinde tamamlanacak çalışmayla 1200 tonluk demir ekonomiye kazandırılacak.
Kamboçya bandıralı 'Zorbey' adlı 110 metre uzunluğundaki 2 bin 400 grostonluk kuru yük gemisi, Rusya'nın Yieks Limanı'ndan yüklediği 3 bin 19 ton buğdayla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmek üzere demir aldı. Kaptanlığını Ahmet Mithat Birtan'ın yaptığı gemi, 3 Kasım 2011 tarihinde Kaş ile Demre arasındaki Karaada açıklarında kayalıklara çarptı. Hasar gören gemi, Kekova Koyu'nda demirledi. İstanbul'dan gelen ekip, gemiyi onaramadı. Denize mazot sızmaya başlamasının ardından Zorbey Gemisi, Antalya'dan gelen bir römorkör tarafından 4 Kasım 2011 tarihinde Kekova'daki Tersane Koyu'nun arkasındaki açık denizdeki bir koya çekildi. Buğday yükü ile 2012 yılının ocak ayı içinde ağır ağır denize gömülen gemi 10 yıldır su altında yatıyor. Gemideki buğday, ambarların patlaması ile yok oldu.
15 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞIYOR
Merkezi İstanbul'da bulunan Aras Denizcilik, Zorbey adlı kuru yük gemisinin 35 metre derinlikteki enkazını çıkarmak için çalışma başlattı. Gemi batığının bulunduğu koya üzerinde 100 tonluk vinç olan bir platform getirildi. 5'i profesyonel dalgıç olmak üzere, 15 kişilik ekiple bir ay önce gemi enkazının çıkarılması için çalışma başlatıldı. Suyun altında bulunan gemi enkazı 3540 tonluk parçalara ayrıldı. Bu dev parçalar vinçle platformun üstüne alınıyor. Platformda toplanan parçalar 350400 ton civarına ulaşınca platform bir çekici ile 7 mil uzaklıktaki Demre Yat Limanı'na taşınıyor. Burada vinçle karaya alınan dev gemi parçaları, kaynakla 500600 kiloluk parçalara ayrılıyor. Bu parçalar, 20 tonluk bölümler halinde TIR'lara yüklenerek, yeniden demire dönüştürülmek üzere İzmir'in Aliağa ilçesine gönderiliyor.
'KOYDA YENİDEN DOĞAL YAŞAM BAŞLAYACAK'
15 gün içinde tamamlanacak olan enkaz çıkarma çalışmasında, yaklaşık 1100 ton hurda demir Türk ekonomisine kazandırılmış olacak. Akdeniz'in en güzel koylarının birindeki kirlilik sona erecek. Koyda yeniden doğal yaşam başlayacak. Bölgenin tarihi ve doğal sit alanı olması nedeniyle enkaz çıkarma çalışmaları, Demre'deki Likya Uygarlıkları Müzesi uzmanları tarafından denetleniyor.
Çalışmaları yürüten Aras Denizcilik'in sahiplerinden Ferdi Aras, "2011 yılında Kekova Adası açıklarında Tersane Koyu önünde batan geminin batığını çıkarıyoruz. Batıkta kesmiş olduğumuz 3540 ton ağırlığındaki demir parçalarını, platforma alıyoruz. Platforma almış olduğumuz demir yığınını, Demre Limanı'nda vinç yardımı ile indiriyoruz 7 mil uzaklıkta. Buradaki parçaları 500600 kilo ağırlığında keserek, TIR'lar yardımıyla Aliağa'ya gönderiliyoruz. Aliağa'da milli ekonomiye, Türk ekonomisine deniz altında yatan 1200 tonluk demiri kazandırmış oluyoruz. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Tersane Koyu'nda demir yığını nedeniyle bozulmuş olan doğayı, eski haline getirmek için mücadele ediyoruz. İnşallah eski haline getireceğiz. Tonozlar atacağız oraya. Tonozlarla balık yuvalarını tekrar kurup, oranın doğal güzelliğini kavuşturmuş olacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2021-02-13 08:11:04

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