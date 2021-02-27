Fraport-TAV Antalyaspor- Medipol Başakşehir: 0-0

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)STAT: Antalya

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Candaş Erbil

FRAPORT-TAV ANTALYASPOR: BoffinBünyamin Balcı, Veysel Sarı, Eren Albayrak, Kudriashov, Gökdeniz Bayrakdar, Doğukan Sinik (Dk.82 Omar İmeri), Amilton (Dk.82 Podolski), Fredy, Nuri Şahin, Orgill (Dk.69 Sıdney Sam)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: VolkanHasan Ali, Alexandu Epureanu, Carlos Ponck, Leo Duarte (Dk.57 Ömer Ali), Fredrik Gulbrandsen(Dk.69 Gıuliano), Berkay Özcan, Danijel Aleksic (Dk.81 Junior Fernandez), Mahmut Tekdemir (Dk.81 Youssof Ndayıshımıye), Mehmet Topal, Enzo Crivelli (Dk.69 Demba Ba)

SARI KART: Podolski (Fraport TAV Antalyaspor)Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Antalya'da oynanan maçta Fraport-TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın 90 dakikası orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takım da ceza alanlarında etki olamadı.

15'inci dakikada sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Hasan Ali'nin ceza sahasına yaptığı ortayı Antalyaspor savunması uzaklaştırdı.

16'ncı dakikada ceza alanı içi sağ çaprazından Enzo Crivelli'nin kale önüne ortasına kimse dokunamayınca savunma tehlikeyi geçiştirdi.

İlk yarı 0-0 kapandı.

51'inci dakikada Danijel Aleksic'in rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden çektiği şut az farkla auta dışarı çıktı.

64'üncü dakikada Fredrik Gulbrandsen'in ceza alanı dışından sert şutu kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.

Maç başladığı gibi 0-0 sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-02-27 18:07:41



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