Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: 2-0



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)STAT: Antalya

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Alparslan Dedeş, Murat Ergin Gözütok

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin Bünyamin Balcı, Veysel, Kudriashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert (Dk. 90+1 Sidney Sam), Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton (Dk. 77 Naldo), Podolski (Dk. 90+1 Orgil)

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Tayfur (Dk.77 Bareiro), Ceyhun Gülselam (Dk.63 Efkan), Salih Uçan (Dk.85 Hasan Hüseyin), Berkan Kutlu (Dk.63 Siopis), Davidson, Mustafa Pektemek (Dk.85 Caulker)

GOLLER: Dk.17 Podolski, Dk.82 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Amilton, Eren Albayrak, Podolski, Serdar Gürler, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor) Tayfur, Berkan İsmail, Mustafa Pektemek, Siopis, Efkan, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Süper Lig´in iki Antalya temsilcisi Fraport TAV Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı. Maçı Fraport TAV Antalyaspor 2-0 kazanarak Türkiye Kupası´nda adını finale yazdırdı.Her iki takım futbolcularının otobüsünü Antalyasporlu taraftarlar stat girişinde meşalelerle karşıladı. İki takımın yöneticileri de birlikte dostluk mesajları verdi. Maç öncesinde geçtiğimiz gün hayatını kaybeden A Milli Takım´ın eski futbolcularından Erhan Önal için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. 17´nci dakikada ceza alanı içinde Bünyamin Balcı´nın pasında Podolski topa dönerek sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Marafona´nın sağından ağlarla buluştu: 1-0.

37´nci dakikada Eren Albayrak´ın hatalı pasında ceza alanı dışında topla buluşan Salih Uçan´ın vuruşu savunmaya da çarparak kaleci Boffin´in kucağında kaldı.

43´üncü dakikada Podolski yarı alandan aldığı topu rakip ceza alanına yakın bir noktaya kadar sürdü. Pasını ceza alanındaki Bünyamin Balcı´ya verdi. Bu futbolcu sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top arka direkten auta gitti.

45+4´üncü dakikada Hakan Özmert´in ceza alanı dışından sert şutu kaleci Marafona´dan döndü. Dönen topu takip eden Gökdeniz Bayrakdar´ın da vuruşunu kaleci tokatlayarak uzaklaştırdı.

İlk yarı Fraport TAV Antalyaspor´un 1-0´lık üstünlüğü ile geçildi.

50´inci dakikada Eren Albayrak´ın vuruşunda savunmadan seken top Nuri Şahin´in önünde kaldı. Vuruşunda kaleci Marafona tehlikeyi önledi.

65´inci dakikada Salih Uçan´ın sol kanattan arka direğe ortasında Tzavellas´ın kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.

82´nci dakikada Fredy´nin pasında topla buluşan Hakan Özmert, ceza alanı dışı sol çaprazında sert vurdu. Top kalecinin solundan ağlara gitti: 2-0.

88´inci dakikada Caulker´in şutunda kaleci Boffin, topu parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

90´ıncı dakikada Aytemiz Alanyaspor ceza alanı dışı sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Efkan´ın vuruşunu kaleci Boffin tokatlayarak kornere gönderdi.

Maçı Fraport TAV Antalyaspor 2-0 kazanarak, Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş´ın rakibi oldu.SANTRAYA ÖZEL TESLİMAT

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve yayıncı kuruluşla ortaklaşa gerçekleştirilen proje kapsamında Aras Kargo, maç toplarını, Riva tesislerinde TFF-UEFA Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber´den teslim alarak Antalya Stadı´na getirdi. Burada özel olarak kurulan kaidenin üzerine yerleştirilen maç topu, başlama seremonisinin ardından özel olarak hazırlanan mini araca yerleştirildi. Ardından da bu özel araçla orta sahaya kadar taşınarak hakeme teslim edildi. Aras Kargo, Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında maçın oynanacağı toplarla birlikte büyük mücadelenin ödülü olan Türkiye Kupası´nı da taşıyacak. Aras Kargo 16 Mart´ta oynanan Beşiktaş ile Medipol Başakşehir maçında da benzer şekilde top teslimatını gerçekleştirmişti.DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-03-17 22:53:31



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