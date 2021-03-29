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Geceyi kaza yapıp düştüğü uçurumda geçirdi, saatler sonra kurtarıldı

DHA

Geceyi kaza yapıp düştüğü uçurumda geçirdi, saatler sonra kurtarıldı


Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA Gazipaşa´da sabah evden çıkan bir daha da kendisinden haber alınamayan İrfan Çağlar'ın, motosikletiyle 50 metrelik uçurumdan yuvarlandığı ortaya çıktı. Kazadan sonra yaralanan ve geceyi uçurumda geçiren İrfan Çağlar, saatler sonra bulunarak kurtarıldı.
Gazipaşa ilçesi Doğanca Mahallesi'nde yaşayan İrfan Çağlar, geçen hafta cumartesi günü sabah saatlerinde kendisine ait motosikletle evinden ayrıldı. Akşam eve dönmeyen İrfan Çağlar'dan haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri Çağlar'ın bulunması için çalışma başlattı. Arama çalışmalarına Çağlar'ın yakınları ve mahalleli de katıldı. Arama çalışmaları, Çağlar'ın kaza yapmış olabileceği ihtimali üzerine ÇileDoğanca yolu güzergahında yoğunlaştı.
İrfan Çağlar'ın kullandığı motosiklet, dün vatandaşlar tarafından Çile Mahallesi girişinde yoldan 50 metre aşağıda bulundu. İrfan Çağlar'a ise dün saat 19.00 sıralarında motosikletinden 200 metre ileride yaralı halde ulaşıldı. Kazadan sonra İrfan Çağlar'ın kendi imkânlarıyla motosikletin bulunduğu yerden ayrılıp, kuytu bir yere sığındığı ve geceyi burada geçirdiği anlaşıldı.
KURTARMA ÇALIŞMASI YAPILDI
Yaralanan İrfan Çağlar'ı bulan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler ve mahallelinin uzun süren çalışmalarıyla İrfan Çağlar, yola çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çağlar, saat 22.00 sıralarında ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yüzünden ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Çağlar, tedaviye alındı. Çağlar´ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT
2021-03-29 14:13:42

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