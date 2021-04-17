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Antalya’da trafikte kurye ile köpek arasında yürek ısıtan görüntü Trafik ışıklarında römorkta bekleyen köpeği uzun uzun sevdi

İHA

Antalya’da trafikte kurye ile köpek arasında yürek ısıtan görüntü Trafik ışıklarında römorkta bekleyen köpeği uzun uzun sevdi

Antalya’da bir kuryenin trafik ışıklarında bekleyen otomobilin römorkunda bulunan köpeği uzun uzun sevmesi yürekleri ısıttı.
Kepez ilçesinde bir kuryenin, trafik ışıklarında bekleyen otomobilin römorkunda bulunan köpeği uzun uzun sevdiği anlar vatandaşların cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde bir kuryenin, ışıklarda bekleyen otomobilin römorkunda bulunan köpeğin yanına yanaşarak başını okşayıp sevdiği görülüyor. Kurye ve köpeğin yürek ısıtan görüntüsü yeşil ışığın yanması ile sona erdi.

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