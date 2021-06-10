Oğlu maganda kurşunuyla ölen anne: Ben çocuğuma oyuncak tabanca bile almadım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oğlu maganda kurşunuyla ölen anne: Ben çocuğuma oyuncak tabanca bile almadım

DHA

Oğlu maganda kurşunuyla ölen anne: Ben çocuğuma oyuncak tabanca bile almadım


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)SAMSUN'un Terme ilçesinde bahçede fındık toplarken maganda kurşunuyla yaşamını yitiren Doğan Can Yılmaz'ın (17) Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan annesi Zehra Yılmaz, "Benim yavrum, gözümün önünde sırtından vuruldu. Ben silaha karşıyım, ona çocukken oyuncak tabanca bile almamıştım" diyerek, gözyaşı döktü.
Terme ilçesi Akçagün Mahallesi'nde geçen yıl ağustos ayında akrabalarının yanında annesi, kız kardeşleriyle fındık toplayan açık lise öğrencisi Doğan Can Yılmaz, sırtına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi. Soruşturma sonucunda atışın, karşı tarafta bulunan fındık bahçesinden yapıldığı belirlendi. Jandarmanın yaptığı incelemede atış için kullanılan hedef tahtasının yakıldığı, boş mermi kovanlarının ise tuvalete atıldığı belirlendi. Jandarma, tuvalet deliğinden boş kovanların bazılarını çıkararak olayla ilgili dosyaya koydu.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yapılan soruşturma sonucunda jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelilerden polis memuru Celaleddin Günay (35) ve Doğan Karaca (38) tutuklandı. Jandarma Kriminal Dairesi'nden gelen raporda Doğan Can Yılmaz'ın ölümüne Celaleddin Günay'ın el konulan tabancasından çıkan merminin neden olduğu tespit edildi.
1,5 ŞARJÖR MERMİ HARCANDI
Şüpheliler Celaleddin Günay, Doğan Karaca ile D.K. (67), E.K. (36), L.D. (41) ile suça sürüklenen çocuklar H.S. (15) ve S.N.S. (14) hakkında 'olası kastla öldürmek' suçundan Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, D.K.'nin evinde çitlerin önüne Celalettin Günay'a ait tabanca ile atış yapmak için hedef tahtası dikildiği ve 7 şüphelinin de sırayla buraya ateş ettikleri, 1,5 şarjör merminin atıldığı belirtildi. Atışlar sırasında karşı yamaçta bulunan Doğan Can Yılmaz'ın yaralandığı ve Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü belirtilen iddianamede, "Burada maktulün hayatını kaybettiğinin belirlendiği, bu sırada şüphelilerinin, komşuları A.K.'nin fındık bahçesinde bir çocuğun vurulduğunu haber vermesiyle olayı öğrenerek hedef tahtasını yaktıkları ve boş mermi kovanlarını tuvalete attıkları belirlendi" denildi.
DURUŞMA BAŞLADI
Dava başlamadan verilen ara kararda tutuklu sanıklar Celaleddin Günay ve Doğan Karaca adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Olayın ilk duruşması geçen ay Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklardan Celaleddin Günay ifadesinde, hedef tahtasını bulunduğu yere kendisinin koymadığını, kimin koyduğunu da bilmediğini öne sürdü. Mahkeme başkanı, jandarmada verdiği ifadede hedef tahtasını Doğan Karaca'yla birlikte koyduklarını söylediğini hatırlatması üzerine Günay, "Biz kalabalıktık hedef tahtasını ben koymadım" dedi.
'SORUŞTURMA GEÇİREBİLİRİM DİYE VİDEOLAR SİLİNDİ'
Hedef tahtası arkasındaki bahçede kimsenin olmadığının söylendiğini, buna rağmen kendilerinin bahçeyi kontrol ettiklerini ve kimse olmadığından emin olduklarını anlatan Günay, daha sonra atış yaptıklarını, her seferinde kendisinin namluya birer mermi sürdüğünü aktardı. Atışlar yapılırken çocukların video çektiğini söyleyen Yılmaz, bir süre sonra videoları sildirdiğini, kovanları toplattığını söyledi. Celaleddin Günay, kendi tabancasının etkili menzilinin belli olduğunu, bu kadar uzun mesafeden öldüremeyeceğini de iddia etti.
'MAKTULÜN VURULDUĞUNU ÖĞRENDİK'
Sanık Doğan Karaca da ifadesinde tüm sanıklarla ortak olarak Celaleddin Günay'a ait tabancayla hedef tahtasına ateş etmeye karar verdiklerini söyledi. D.K. ve kardeşi tarafından konulduğunu öne sürdüğü hedef tahtasına ilk kendisinin bir el ateş ettiğini aktaran Karaca, daha sonra diğer sanıklar ateş etmeden Celaleddin Günay'ın her seferinde namluya bir kurşun yerleştirdiğini ve bu şekilde atış yapıldığını anlattı. Olay günü kına olduğu için bahçenin temizlendiğini ve toplanan kovanların L.D. tarafından tuvalete atıldığını kaydeden Karaca, "Maktulün vurulduğunu, A.K.'nin D.K.'yi aramasıyla öğrendik" dedi.
Diğer sanıkların ve şikayetçi Mehmet Yılmaz ile Zehra Yılmaz'ın ifadelerinin alınması ve avukatların beyanlarının ardından duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.
'HAKİM BEY BİLE TEPKİ GÖSTERDİ'
Duruşmanın ardından Antalya'nın Manavgat ilçesinden gelen Doğan Can Yılmaz'ın annesi Zehra Yılmaz ve babası Mehmet Yılmaz, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaşadıklarını anlattı. Doğan Can Yılmaz ve iki kızıyla aile bütçelerine katkı sağlamak için Terme'de akrabalarının yanına fındık toplamaya gittiklerini gözyaşlarıyla anlatan Zehra Yılmaz, "Biz o gün fındık topluyorduk. Ara ara sürekli silah sesleri geliyordu. O anda yine sol taraftan silah sesi geldi. Oğlum gözlerimin önünde gitti. Savunmasız gitti benim yavrum. Sırtından vurularak gitti. Ben adalet istiyorum. Hakim beyin gözünün içine baka baka yalan söylediler. Hepsi, 7 kişi de yalan söyledi. Birbirlerinin üstüne attılar. Hakim bey soruyor, 'Hedef tahtasını kim çaktı' diye. Hepsi de 3 maymunu oynadı, 'görmedim bilmiyorum' diye. En son polis memuruna geldi soru. O da 'ben bilmiyorum' demesi üzerine hakim bey, 'Ben mi çaktım. Hiç kimse görmemiş çakanı' diye tepki gösterdi" dedi. 
"BEN SİLAHA KARŞIYIM"
Kendisinin tek isteğinin adalet olduğunu belirten Zehra Yılmaz, gözyaşları içinde sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onlar dışarıda geziyor, benim yavrum toprakta. Ben nefes alamıyorum. Gözümün önünden gitmiyor, dayanamıyorum. Avukatlar, silahı mahkemede bile normalleştirerek anlatıyorlar. 'Karadeniz'de silah gelenek haline gelmiştir' dediler. Mahkemede öyle dediler. Ben de kızdım, 'Bunu siz normalleştirmeyin' dedim."
'DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI'
Mehmet Yılmaz da oğlunun vurulduğunu iş yerinde gelen telefonla öğrendiğini söyledi. Yılmaz, "'Baba, abimi kaybettik' dedi. Ben oğlumun yaşamını yitirdiğini bankanın önünde öğrendim. O anda dünyam başıma yıkıldı" diye konuştu.
Tutuklu 2 kişinin dava başlamadan önce serbest bırakılmasına tepki gösteren Yılmaz, "Orada ağaca hedef tahtası koymuşlar, tahtaya bütün aile fertleri atış yapmış. Olayla ilgili 2 bacanak tutuklandı. 4 ay yattılar, 4 ay sonra da dava görülmeye başlanmadan serbest kaldılar" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-06-10 13:05:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık çalışanının hastane bahçesine park ettiği araç yandı İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araçta maddi hazar meydana geldi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanının hastane bahçesine park ettiği araç ...
Antalyaspor, Erkan Eyibil ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Erkan Eyibil ile 5 yıllık sözleşme ...
(Özel) Açıkta bulunan ölü yunus balığı sahile çıkartıldı Yunus balığı, turistlerin şaşkın akışları arasında iş makinesiyle bölgeden alındı
YEREL HABERLER (Özel) Açıkta bulunan ölü yunus balığı sahile ...
Antalyaspor, Erkan Eyibil'i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Erkan Eyibil'i kadrosuna kattı
Kemer’e Halk Et mağazası açılacak
YEREL HABERLER Kemer’e Halk Et mağazası açılacak
Vali Yazıcı: “Düşen vakalarla birlikte geçen yılı telafi edeceğiz”
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “Düşen vakalarla birlikte geçen yılı ...
12. satranç turnuvasında 120 öğrenci ödülünü aldı
YEREL HABERLER 12. satranç turnuvasında 120 öğrenci ödülünü aldı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: “Suç örgütlerinden bir adım önde olmamız gerekir” 'Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele' Konulu Uluslararası Konferans" Antalya’da başladı
YEREL HABERLER Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: “Suç ...
Düden Park’a Emekli Kahvesi yapılıyor
YEREL HABERLER Düden Park’a Emekli Kahvesi yapılıyor
Kadınlar Plajı 14 Haziran’da açılıyor
YEREL HABERLER Kadınlar Plajı 14 Haziran’da açılıyor
Yargıtay Başsavcısı Şahin: HDP kararının 15 günde çıkması bekleniyor
YEREL HABERLER Yargıtay Başsavcısı Şahin: HDP kararının 15 günde ...
HDP’de 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin: "HDP iddianamesini hazırladık"
YEREL HABERLER HDP’de 451 kişi hakkında siyasi yasak ...
Kayıp balıkçının cesedine ulaşıldı Cenazesi teknesine 100 metre mesafede dalgıçlar tarafından bulundu
YEREL HABERLER Kayıp balıkçının cesedine ulaşıldı Cenazesi teknesine ...
(ÖZEL) Antalyalı çılgın işadamı, bu kez modifiye ettiği jet ski ile karada hız yaptı 20 günlük modifiye ve montaj çalışmalarıyla motosiklet motoru eklenip egzoz ve ses sistemi takılan jet skiyi karaya çıktı Daha önceki çalışmalarından ceza yiyen ve ehliyetini kaybetme ile karşı karşıya kalan işadamı, bu kez drag pistini seçti Pistin tozunu atan jet ski rengi görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER (ÖZEL) Antalyalı çılgın işadamı, bu kez modifiye ...
Turizm tesislerini 'gizli misafir' denetliyor
YEREL HABERLER Turizm tesislerini 'gizli misafir' denetliyor
Araçta sızan iki arkadaş, ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Araçta sızan iki arkadaş, ekipleri harekete geçirdi
Türkiye’de ilk “Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitimi” projesi Alanya’da başladı
YEREL HABERLER Türkiye’de ilk “Motosiklet Güvenli Sürüş Eğitimi” ...
Antalya'nın içme suyu kaynağının dibi çöplük gibi
YEREL HABERLER Antalya'nın içme suyu kaynağının dibi çöplük gibi
Kaldırımda sızan alkollü gençleri, kameraların ışıkları ayılttı Alkollü gençlerin sızdığı yer gazetecilerin önü olunca ortaya ilginç görüntüler çıktı Araçta sızan genç, gazetecileri görünce büyük şaşkınlık yaşadı, sedye üzerindeyken kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı Diğer alkollü gencin, arkadaşının hastaneye kaldırılışından haberi dahi olmadı
YEREL HABERLER Kaldırımda sızan alkollü gençleri, kameraların ...
Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti Antalya’da römorkunda buğday taşıyan traktörün yamaçta devrilmesi sonucu sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün sürücüsü hayatını ...
Balkonda ateş yakıp kendini eve kilitledi, çıkarken kalabalığı selamladı Polis tarafından güçlükle ikna edilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü Şahıs, gazetecilere, "Ben deli numarası yapıyorum, insanlar akıllı numarası yapıyor" dedi
YEREL HABERLER Balkonda ateş yakıp kendini eve kilitledi, çıkarken ...
Balkonda strafor yakınca mahalleyi ayağa kaldırdı
YEREL HABERLER Balkonda strafor yakınca mahalleyi ayağa kaldırdı
Aytemiz Alanyaspor´da Çavuşoğlu güven tazeledi
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor´da Çavuşoğlu güven tazeledi
Alanyaspor'da Hasan Çavuşoğlu güven tazeledi
YEREL HABERLER Alanyaspor'da Hasan Çavuşoğlu güven tazeledi