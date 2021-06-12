Kadın sürücülerin saç saça baş başa kavgası kamerada

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 2 kadın sürücü, araçlarını durdurup, yol ortasında saç saça baş başa kavga etti. Yoldan geçen sürücüler, kadınları ayırırken, bu anlar, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Muratpaşa ilçesi 12'nci Cadde, bilinmeyen nedenle durdurdukları araçlarından inen 2 kadın, kavga etmeye başladı. Birbirlerinin saçlarından çekip, boğazından sıkan kadınları, yoldan geçen diğer sürücüler güçlükle ayırdı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracından inen kadının, diğerini otomobilinden inmesine fırsat vermemek için kapıyla sıkıştırmaya çalıştığı görüldü. Kendisini kapı engelinden kurtaran kadının ise diğer kadın sürücünün üzerine atladığı anlar kameraya yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Ahmet İSTEK
2021-06-12 17:25:19
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