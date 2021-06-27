Kısıtlamalı son pazar gününde sahilde turist yoğunluğu

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Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu son pazar gününde sahillerde turist yoğunluğu yaşandı. Turistler, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Antalya'da, kısıtlamadan muaf turistler sahil keyfi yaptı. Denize girip güneşlenen turistler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. 1 Temmuz itibarıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yeni kararlar doğrultusunda pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Haftaya pazar günü sahillerde turistlerin yanı sıra, Türkler ve yerleşik yabancıların da olması bekleniyor.

Geçen hafta Rusya'nın Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmasının ardından 2 günde kente 20 binden fazla turist geldi. Sahildeki yoğunlukta, Rus turistlerin yansıması da hissedildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2021-06-27 15:13:33



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