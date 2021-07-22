Antalya'da plastik fabrikasında yangın

Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya Organize Sanayi bölgesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Antalya Organize Sanayi bölgesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Organize Sanayi 1. kısımda saat 23.30 sıralarında başlayan yangını Antalya OSB ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin söndürme çalışmalarını sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.