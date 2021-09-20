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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zeytinköylü kadınlar meslek sahibi olacak

İHA

Zeytinköylü kadınlar meslek sahibi olacak

Muratpaşa Belediyesi, Yeşildere Mahallesi’nde bu yıl da sanat, hobi ve meslek edindirme kursları açıyor. Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi ve Zeytinköy Kadın Danışma Merkezi’nde bağlama, bendir, okumayazma, manikürpedikür, giyim, takı, epilasyon ve depilasyon kursları gerçekleştirilecek.
Kent merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta bulunan, ana ulaşım akslarından Gazi Bulvarı’na komşu olan ve yaklaşık 6 bin nüfusu bulunan Yeşildere Mahallesi ya da bilinen adıyla Zeytinköy, kısa bir süre önce kentin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak en sorunlu noktalarından biriydi. Asayiş olaylarında adı sıkça geçen mahallede Ümit Uysal başkanlığındaki Muratpaşa Belediyesi, 7 yıl önce, mahallede kimseyi yerinden etmeyen, kentsel dönüşümle birlikte sosyokültürel bir değişimin de mümkün olduğunu gösteren bir çalışmaya başladı.

İlk iş mahallenin 25 yıla uzanan imar ve tapu sorunu çözüldü. Ardından yeni cadde ve sokaklar açıldı. Gecekondular, derme çatma yapılar tek tek yıkılıp yerine apartmanlar yapılırken Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi ve Zeytinköy Kadın Danışma Merkezi’yle sosyokültürel değişimin de adımları atıldı. Bu değişimin bir parçası olarak mahallede kadınların meslek sahibi olmasını sağlayacak kurslar da açıldı.
Muratpaşa Belediyesi’nin Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi’yle gerçekleştirdiği mesleki eğitim, sanat ve hobi kursları bu yıl da mahallede devam edecek. Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde bağlama ve bendir kursuyla birlikte okumayazma kursu açılacak.
Zeytinköy Kadın Danışma Merkezi’nde ise kadınların daha çok bir meslek edinmesini sağlayacak manikürpedikür, giyim, takı, epilasyon ve depilasyon kursları açılacak. Ayrıca, Yeşildere’nin komşu mahallesi Doğuyaka’da bulunan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) ise takı ve giyim kursunun yanı sıra mefruşat kursu da düzenlenecek.

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