Antalya'da piyasa değeri 37 bin TL olan 2 bin 376 adet elektronik sigara ele geçirildi

Antalya’nın Kemer ilçesinde polis ekipleri, piyasa değeri yaklaşık 37 bin TL olan 2 bin 376 adet ithalatı yasak elektronik sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; Y.T. isimli şahsın işyerinde yapılan aramada 329 adet ithalatı yasak yeni nesil elektronik sigara, M.İ. isimli şahsın işyerinde yapılan aramada 2 bin 47 adet ithalatı yasak yeni nesil elektronik sigara, 74 adet kaçak bandrollü sigara, 1 adet kuru sıkı tabanca, tabancaya takılı vaziyette 1 adet şarjör, şarjöre takılı vaziyette 8 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Her iki işyerinden ele geçirilen ithalatı yasak yeni nesil elektronik sigara ve kaçak sigaraların maddi değerinin yaklaşık 37 bin TL civarında olduğu tespit edildi. Olayla ilgili yakalanan Y.T. ve M.İ. hakkında “5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçundan adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.