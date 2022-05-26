Otomobil direğe çarptı; Derya öğretmen ile kızı öldü, oğlu yaralı (2)

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BAŞKAN KOLTUĞUNA OTURUP TALİMAT VERMİŞTİ

Kazada yaşamını yitiren Defne Akgül ile ilgili bir detay ortaya çıktı. Defne Akgül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'in koltuğuna oturarak talimat vermişti. 1 günlüğüne Aksu Belediye Başkanı olan minik Defne, telefonla verdiği talimatta çocuk parkı yapılmasını istemişti. Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'in makamında kaydedilen görüntülerde Başkan Şahin ile Defne'nin esprili sohbeti de görülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2022-05-26 21:31:44



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