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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’de yaz spor okulları başlıyor

İHA

Eğlenceli geziler de içeren yaz spor okulları hazırlayan Kepez Belediyesi Spor Okulları, 10 branş sorumlusuyla Turgut Özal Spor Salonu'nda kayıt almaya başladı.

Kepez’de yaz spor okulları başlıyor

Eğlenceli geziler de içeren yaz spor okulları hazırlayan Kepez Belediyesi Spor Okulları, 10 branş sorumlusuyla Turgut Özal Spor Salonu’nda kayıt almaya başladı.
Antalyalı çocuklara eğlenceli bir yaz spor okulları programı hazırlayan Kepez Belediyesi Spor Kulübü, Turgut Özal Spor Salonu’nda 10 farklı branş antrenörleriyle kayıtlara başladı. Yüzme, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, okçuluk, cimnastik, güreş, tekvando ve tenis branşlarında 7 bin öğrencinin katılımını hedefleyen kulüp, sahalarından salonuna, tam olimpik yüzme havuzundan spor malzemelerine kadar hazırlığını tamamladı.

Hem spor hem eğlenceli bir tatil
İlk antrenmanların 3 Temmuz’da başlatılacağı yaz okulları, 616 yaş arasına hitap ediyor. Okullar açılana kadar devam edecek kurslara olan ilginin artmasını bekleyen kulüp başkanı Hakan Çatal, kayıt alan antrenörleri ziyaret etti. Pandemi sonrası en iddialı sezona girdiklerini belirten Çatal, “Çocuklara hem spor öğretmek, hem de eğlenceli bir tatil yaptırmak istiyoruz. Biz hazırız” dedi.

“Spor yapan çocuklar eğitim sezonuna enerjik başlıyor”
Kulübün onursal başkanı Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü’nün çocuk ve gençleri öncelediğini hatırlatan Çatal, “Başkan Tütüncü gittiği her yerde Kepez’in en değerlisinin çocuklar olduğunu vurguluyor. Biz de başkanımızın bu anlayışı doğrultusunda hareket ediyoruz” diye konuştu. Spor okullarına katılan öğrencilerin sonraki eğitim sezonuna çok daha enerjik başladığının altını çizen Çatal, daha fazla talep olması durumunda kapasite ölçüsünde ek seanslar açabileceklerini duyurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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