Yaşam malzemesi keçe, sanatçıların elinde sanata dönüştü

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Seher Demirkıran ve Mehtap Sürmeli’nin keçe ve resim sergisinin açılışında sanatsal ve kültürel etkinliklerin şehirleri şehir yapan ögelerin başında geldiğini söyledi.

Başkan Uysal, Artplus Cafe’de Seher Demirkıran ve Mehtap Sürmeli’nin keçe ve resim sergisinin açılışını yaptı. Başkan Uysal, açılışta yaptığı konuşmada, sanat ve kültürün eksikliğinde şehirlerini birer büyük köylere dönüşeceğini söyledi. “Şehirleri şehir yapan, birlikte yaşama kültürünün yanında estetik yaklaşımlardır, sanat ve kültür ögeleridir” diyen Başkan Uysal, Demirkan ve Sürmeli’nin Sinan Mahallesi Çarşısı’nda açtıkları serginin bu çerçevede son derece anlamlı olduğunu söyledi.

Sergide kullanılan keçeyi “Muhteşem bir malzeme” diyerek anlatan Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Keçe, Toros dağlarında, Orta Asya’da zorlu kış koşullarında hayvanların tüyünden büyük emeklerle yapılan öncelikle ısınmayı hedefleyen bir yaşam malzemesiyken bugün sanatçılarımızın elinde muhteşem sanatsal bir ürüne dönüştü. Son 510 yıldır çok özel örneklerini görüyoruz. Yine burada da sanatçılarımızın harika bir sanat eserleri oluşturduklarını izliyoruz.”

Başkan Uysal, konuşmasının ardından sergiyi davetlilerle birlikte gezdi.

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