6 aylık Hilal, annesiyle birlikte şehit dayısının kabrini ziyaret etti



İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)KURBAN Bayramı arifesinde, Antalyalılar yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için mezarlıkları doldurdu. Şehit aileleri ve yakınları da Garnizon Şehitliği'ne gitti. 6 aylık Hilal Güç, 2010 yılında şehit olan dayısının kabrinin üzerine oturup annesinin dua etmesini izledi.

Kurban Bayramı arifesinde, Antalyalılar, yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için mezarlıklara akın etti. Kentteki Andızlı ve Uncalı mezarlıklarında ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Ziyaretçiler, yakınlarının kabirleri sulayıp çiçek dikti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Şehit aileleri ve yakınları da Uncalı Kent Mezarlığı içindeki Garnizon Şehitliği'ne gitti. Aileler, şehitlerin kabirleri başında dua okudu. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler de kabirlerin üzerine karanfil bırakıp, dua etti.

2010 yılında Diyarbakır'da şehit olan dayısı Cemal Yalın'ı annesiyle birlikte ziyarete gelen 6 aylık Hilal Güç, dayısının mezarının üzerinde zaman geçirdi. Hilal bebek, mezar taşına sırtını yaslayıp annesinin dua etmesini izledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-07-08 12:47:08



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