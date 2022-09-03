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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor, Kasımpaşa maçında telafi peşinde

DHA

Antalyaspor, Kasımpaşa maçında telafi peşinde


Adem AKALAN / ANTALYA, (DHA) Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçında sahadan galibiyetle ayrılarak geçen hafta aldığı yenilgiyi telafi ettirmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlılarda zorlu maç öncesi 2 oyuncu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 yenilgi ile 6 puanla 10'uncu sırada yer alan Fraport TAV Antalyaspor, Pazar günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Kırmızı-beyazlılar, futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde hafta içi yaptıkları çalışmalarda zorlu maçın provasını yaptı. Şahin, yapılan antrenmanlarda mücadelenin taktiğini oyuncularına aktarırken, çift kale maçlarda sık sık oyunu durdurarak ne yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. Şahin, son yapılan antrenmanın bir kısmında oyuncularla beraber çalışmada yer aldı.
24'ÜNCÜ KEZ
Antalyaspor ile İstanbul temsilcisi ligde daha önce 23 kez birbirlerine rakip olurken, Pazar günü oynanacak maçla birlikte bu sayı 24'e çıkacak. İki takım arasında oynanan 23 maçta Akdeniz ekibi 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti. Antalyaspor ile Kasımpaşa resmi maçlarının tamamını Süper Lig'de oynarken sadece 1 kez hazırlık maçında karşılaştı.
ANTALYASPOR EVİNDE 1 KEZ KAYBETTİ
Antalya'da oynanan 12 maçta ise kırmızı-beyazlı takım, Kasımpaşa'ya karşı sadece 1 kez kaybetti. 12 maç sonunda Fraport TAV Antalyaspor sahadan 7 kez galibiyetle, 4 kez beraberlik ve 1 kez de yenilgiyle ayrıldı. İki ekip arasında oynanan son 5 mücadelenin 3'ü beraberlikle sona ererken, 2'sinde Antalyaspor galibiyet elde etti. Kırmızı-beyazlı ekiple rakibinin geçen sezonun ikinci yarısında oynanan son mücadelesi ise 4-2 Akdeniz ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.
2 OYUNCU EKSİK
Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Kasımpaşa maçı öncesinde defans oyuncusu Ömer Toprak ve Senegalli kanat oyuncusu Alassane Ndao sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Sinan Gümüş ise futbol sorumlusu Nuri Şahin'in görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek.
Pazar günü saat 21.45'de Corendon Airlines Park'ta oynanacak Fraport TAV AntalyasporKasımpaşa mücadelesinde Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Hakan Karabalcık yapacak.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-09-03 10:08:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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