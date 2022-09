Boğulma tehlikesi geçirene 'cankurtaran dron' ile müdahale

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'de ilk kez kullanımına başlanan 'cankurtaran dron' ile kente gelen milyonlarca yerli ve yabancı turistin can güvenliği sağlanacak. Kamera sayesinde yeri tespit edilen boğulma tehlikesi geçiren kişiye can yeleğini ulaştırılan dron, aynı zamanda suya inip hareket edebiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi geçen aylarda envanterine eklediği hava aracı dron ile birçok noktaya müdahale ediyor. Deniz kirliliğinin önlenmesi için havadan deniz araçlarının kontrollerinde kullanılan helikopter ve uçaklara göre daha ekonomik olan dron ile havadan deniz kirliliği kontrol ediliyor. Türkiye'de ilk defa kullanılan dron, ucundaki tetik mekanizmasına takılan can yeleği ile cankurtaran olarak sahillerde kullanılıyor.

Boğulma tehlikesi geçiren kişinin tespit edilmesiyle havalandırılan dron, kamera sayesinde yeri tespit edilen kişiye can yeleğini ulaştırıyor. Suya inebilen ve kötü hava koşullarında dahi çalışabilen dron ile yaz döneminde kente gelen yerli ve yabancı milyonlarca turistin can güvenliği sağlanacak.

Dron sayesinde boğulma tehlikesi geçiren kişiye daha hızlı müdahale şansı olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü yetkilisi Kemal Özgün, "Dronumuz her türlü hava şartında çalışabiliyor, denize düşse dahi tekrar kalkabiliyor. Dronu hem deniz araçlarının denetiminde hem de boğulma vakalarına müdahalede cankurtaran olarak kullanıyoruz. Dronumuzun altında bir tetik mekanizması var. Tetik mekanizmasına bağladığımız can yeleği, boğulma vakasına dronla götürülüyor" dedi.

Cankurtaran dronun Türkiye'de ilk kez kullanıldığını belirten Özgün, "Biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi envarterine 2022 yılında aktif olarak bu hizmeti sunduk. Cankurtaran hizmetinde boğulma vakası geçiren insana ne kadar hızlı ulaşabilirsek onu hayata döndürme şansımız o kadar yüksek. Dronumuz havadan gittiği için bir cankurtarana göre ilk müdahaleyi daha hızlı yapıyor" diye konuştu.

Sahilde cankurtaran dronun tatbikatını merakla takip eden tatilci İbrahim Enes Torun, "Vakayı kurtarma süresi bu şekilde daha hızlı. Ben de ilk defa görüyorum ve şaşırdım. Can yeleği ile daha hızlı müdahale ediliyor. İnsanlar, bu şekilde kendilerini daha güvende hisseder. Bence bütün sahillerde olmalı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-09-25 10:41:00



