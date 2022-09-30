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Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı

DHA

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ISPARTA'da ağaçtan topladığı bademi yerken ağzına ve gözüne sinek çarptığını hisseden Ayşegül Açık'ın (44), yanma ve öksürük şikayetiyle gittiği hastanede göz kapağında ve nefes borusunda canlı sinek larvaları tespit edildi. Cerrahi müdahale yapılan Açık, larvaların gözüktüğü görüntüleri izlemeye korktuğunu söyledi.
Atatürk Devlet Hastanesi'nde 24 yıldır hemşirelik yapan Ayşegül Açık, 17 Eylül'de Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yakınlarını ziyarete gitti. Bahçede topladığı bademin tadına bakan Açık, boğazına kaçan taneyi öksürerek çıkarmayı denedi. Bu sırada gözüne sinek çarptığını hisseden Açık'ın 2 gözünde de şişme ve yanma oluştu. Daha sonra Isparta'da hastaneye giden Ayşegül Açık'ın gözünde yabancı cisme rastlanmadı.
Gözünde şişlik, yanma ve göğsünde nefes darlığı hisseden Açık, görev yaptığı hastanede tedaviye geldi. Hastanede Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Özgül Mendilcioğlu'nun tedavisinde Açık'ın gözünde sinek larvası tespit edildi. Doktor, temizleme işlemiyle larvaları aldı.
Ayşegül Açık, nefes darlığı ve kuru öksürük şikayetinin devam etmesi üzerine Göğüs Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Soner Gürsu'ya muayene oldu. Tetkikte Açık'ın nefes borusunda canlı larva tespit edildi. Geçen salı günü yapılan operasyonla Ayşegül Açık'ın nefes borusuna yapışan larvalar da temizlendi. Ucu kameralı tıbbi cihazla yapılan operasyon sonrası Açık'ın nefes darlığı ve kuru öksürük şikayeti sona erdi.
Sağlığına kavuşan Açık, "Badem yerken boğazıma kaçtı. Öksürerek çıkarmaya çalışırken gözüme bir şey çarptığını hissettim. Yanma oluştu. Sonrasında öksürük ve nefes darlığı, gözde batma oldu. Göz doktoru gözümü temizledi. Öksürük ve nefes darlığı geçmedi. Salı günü operasyonla nefes borusuna larvalar temizlendi. Nefes almam rahatladı, öksürük geçti. Nefes notunda larva olduğunu ilk duyduğumda korktum. Başka yere yerleşme endişesi yaşadım. Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum. Larva temizleme operasyonunda kaydedilen görüntüleri hala izlemedim. Bir süre daha izleyebileceğimi sanmıyorum" dedi.
Göğüs Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Soner Gürsu da geçmeyen öksürük ile nefes darlığı şikayeti sonrası nefes borusuna yabancı cisimden şüphelendiklerini anlattı. Ucunda kamera bulunan tıbbi cihazda nefes borusu kontrol edildiğinde canlı sinek larvalarına rastladıklarını söyleyen Opr. Dr. Gürsu, "Nefes borusunda canlı sinek larvalarını gördük. Larvaları toplayıp yıkama işlemi yaptık. Bizim nefes yolunda canlı ile karşılaşma durumumuz olmamıştı. Literatürde solunum yolunda canlı bildirimi yok. Larvaları çıkardık. Antibiyotik tedavisi devam ediyor. Öksürük kesildi" diye konuştu.
Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Özgül Mendilcioğlu ise gözde yıkama işlemi sonrası larvaya rastlanmadığını ve 2 gözdeki şikayetin sona erdiğini anlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2022-09-30 15:13:53

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