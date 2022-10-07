Toroslara mevsimin ilk karı yağdı

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Ahmet ACAR/GÜNDOĞMUŞ (Antalya), (DHA) TOROS Dağları'ın Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde bulunan bölümüne dün gece mevsimin ilk karı yağdı. Sabah uyanan vatandaşlar, Torosların doruklarında beyaz örtüyle karşılaştı.

Gündoğmuş'a bağlı Akyarlar Mahallesi'nin hemen üzerinde bulunan, yüksekliği 2 bin 300 metre ile 2 bin 500 metre arasında değişen Akdağ'a dün gece kar yağdı. Kar, dağın doruklarını beyaza bürüdü. Toroslara yağan karı fotoğraflayan Hasan Aksoy, "Sabah kalktığımızda Akdağ'ın dorukları karla kaplıydı. Ardından güneş açtı, kar birden eridi. Bu mevsimde ilginç bir bir güzellik oluşturdu. Karın kalınlığı yaklaşık 3-4 santim vardı" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Gündoğmus Ahmet ACAR

2022-10-07 14:32:07



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