On bir ayın sultanı Ramazan için sona erdi. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul gören Ramazan bu yıl 11 Mart tarihinde başladı. Diyanet İşleri il il imsakiye takvimini her yıl olduğu gibi bu sene de paylaştı. Bu kapsamda Antalya iftar ve sahur saatleri belli olmuş oldu. Peki, Antalya'da ilk iftar saat kaçta? İşte Diyanet ile 2024 Antalya İmsakiye Takvimi...