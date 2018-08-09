Antalya Mayorka'yı geçti

Türk Lirası'nın İngiliz sterlini karşısında tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemesi, İngiltere'den Türkiye'ye turizm talebini artırdı. BBC'de yer alan habere göre ülkenin en büyük turizm acentelerinden Thomas Cook, 2018'de Türkiye'ye rezervasyonların bir yıl öncesine göre yüzde 63 arttığını açıkladı.

Şirket yetkilileri Antalya'nın en çok paket tur sattıkları İspanyol adası Palma de Mallorca'yı geçtiğini söyledi.

Anth Mooney adlı bir şirket yetkilisi, "Türkiye'de tatil için daha iyi bir zaman olamaz" dedi.

Son 12 ay içinde TL, İngiliz Sterlini karşısında yüzde 35'ten fazla değer kaybetti. Bugün itibarıyla, Sterlin/TL kuru 6,89 TL seviyelerinde işlem görüyor.

İNGİLİZ TURİST SAYISI ARTIYOR

Sadece 2018’in haziran ayı dikkate alındığında Türkiye’ye en çok turist gönderenler sıralamasında İngiltere 306 bin 647 turistle üçüncü sırada yer aldı. 2016’nın haziran ayında İngiltere’den gelen turist sayısı 233 bin 686, 2017’de ise 210 bin 757’ydi.

İlk 6 ayda Türkiye’ye gelen İngiliz turist sayısı ise 858 bin 55 kişiye çıktı. 2016’nın aynı döneminde gelen İngiliz sayısı 693 bin, 2017’nin ilk 6 ayında ise 693 bin 81 İngiliz turist Türkiye’ye gelmişti.

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