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        Haberler Bilgi Gündem ANTALYA TAKSİ ZAMMI | 2025 Antalya taksi kısa mesafe ve indi-bindi ücreti ne kadar oldu? Antalya taksi zammı ne zaman geçerli olacak?

        Antalya'da taksi fiyatlarına zam! Antalya taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu?

        Antalya'da taksi ücretlerine zam geldi. Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni tarifenin yürürlüğe gireceğini duyurdu. Zamlı tarifeyle birlikte indi-bindi ücretinin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Yeni ücretlerin ne zaman geçerli olacağı da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Antalya taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 21:48 Güncelleme: 28.05.2025 - 21:48
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        Taksimetre ücretlerine zam geldiğini açıklayan Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Taksi kullanan kişiler yeni ücretlerin ne zaman geçerli olacağını öğrenmek istiyor. Özellikle indi-bindi ücretine yapılan zam dikkat çekti. Yeni tarifenin detaylarını haberimizde derledik. İşte merak edilen bilgiler...

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        ANTALYA TAKSİ FİYATLARINA ZAM!

        Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taksimetre ücretlerine zam geldiğini duyurdu.

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        ANTALYA TAKSİ İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

        Alkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taksimetre açılış ücretinin 30 TL, kilometre ücretinin ise 36 TL’ye yükseldiğini duyurdu. Kısa mesafe indi-bindi ücreti ise 150 TL olarak belirlendi.

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        ANTALYA TAKSİ ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

        Yeni tarife, Kurban bayramı öncesi 30 Mayıs 2025 Cuma günü uygulanmaya başlanacak.

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