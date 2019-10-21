Dünyanın en önemli turist destinasyonları arasında yer alan Antalya'nın tarihinde ilk kez ağırladığı turist sayısı 14 milyonu geçti. Kent, bu yıl için belirlenen 16 milyon turist hedefine de adım adım yaklaşıyor

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Beklenen başarı. Kalan dönemde de aynı tempo devam edecek ve yıl sonunda 16 milyon rakamını yakalayacağız" dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, "Yeni stratejileri geliştirebildiğimiz müddetçe rekor kırmaya devam edeceğiz" dedi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, ise "Türkiye'nin ve Antalya'nın sahip olduğu doğa, tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra verdiğimiz hizmetin kalitesiyle de dünya turizminde söz sahibiyiz" dedi.

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