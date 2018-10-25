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Antalya ve Sivas'ta yoğun kar yağışı yol kapattı

Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Alacabel’de yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya karayolu ulaşıma kapandı. Bölgede araçlarıyla mahsur kalanların kurtarılması için ekipler çalışma başlattı. Diğer yandan, Sivas'ta da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Tokat karayolunda araçlar mahsur kaldı

25.10.2018 - 22:37 | Güncelleme: DHA

Antalya’nın Akseki ilçesi ile Konya’nın Seydişehir ilçesi arasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Yer yer tipi şeklinde etkisini sürdüren yoğun yağış sonrası Antalya- Konya karayolu ulaşıma kapandı.

DHA'nın haberine göre, bölgede araçlarıyla mahsur kalanların kurtarılması için polis, jandarma ve karayolları ekipleri çalışma başlattı. Antalya- Konya yönüne gitmek isteyenler Cevizli- Beyşehir karayolu istikametine yönlendiriliyor.

SİVAS'TA 'KAR' YAĞIŞI VE 'TİPİ' ULAŞIMI ETKİLEDİ

Sivas'ta sabah başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kente mevsimin ilk karı düşerken Sivas-Tokat Karayolu üzerinde bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde ise ulaşım olumsuz etkilendi. Bölgedeki kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatırken, bazı yüksek tonajlı araçlar da yolda kaldı. Yolda kalan TIR'ların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Kar lastiği bulunan araçların kontrollü şekilde geçişine izin verilirken, karayolu ekipleri ise tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Bölge Trafik ekipleri ağır tonajlı ve kış lastiği olmayan araçları Yıldızeli ilçesinde bekletmeye başlattı. Yolda kalan bazı sürücüler ise lastiklerine zincir takmaya çalıştı. Kar yağışı ve tipi bölgedeki etkisini sürdürüyor.

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