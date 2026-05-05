Antalya’da düzenlenen 6. Uluslararası Egekon Aile Hekimliği Kongresi, sadece bilimsel oturumlara değil, sağlık sisteminin sahadaki gerçeklerine ilişkin toplantılara da ev sahipliği yaptı. Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinden aile hekimlerinin katıldığı kongrede, aile hekimliğinin “dünü, bugünü ve yarını” kapsamlı biçimde ele alındı.

AHEF Genel Başkanı Dr. Taner Balbay, AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir ve Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi’nin katılımıyla gerçekleştirilen panelde, aile sağlığı merkezlerinde yaşanan sorunlar, sağlık çalışanlarının ekonomik ve mesleki kayıpları ile sağlık sisteminin sürdürülebilirliği tartışıldı.

Manisa, Muğla, Denizli ve Aydın aile hekimliği derneklerinin de katıldığı buluşmada konuşan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, aile hekimliği çalışanlarının çalışma koşullarına dikkat çekti. Dr. Mehlepçi, iş yükü, gelirler ve özlük haklarının sağlık çalışanlarının önemli sorunlarından olduğunu söyledi.

Dr. Mehlepçi, aile sağlığı merkezlerinde artan sorumluluklara karşın gelir ve güvencenin gerilediğini, bu tablonun yalnızca çalışanları değil sağlık hizmetinin niteliğini de olumsuz etkilediğini ifade etti.

‘TEK KALEM MAAŞ’

Kongrede dile getirilen değerlendirmelerde, aile hekimliği çalışanlarının talepleri şöyle sıralandı:

* Performans kriterine bağlı olmayan, emekliliğe yansıyacak tek kalem maaş sistemi,

* Ücretli izin haklarının tam güvence altına alınması,

* Sağlıkta şiddeti önleyecek etkin ve caydırıcı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi.