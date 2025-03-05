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        Büyükşehir'den Antalyalı çocuklara yelken eğitimi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara deniz sevgisi ve yelken sporunu aşılamak amacıyla ücretsiz temel yelken eğitimi verilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 15:09 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:09
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        Antalyalı çocuklara yelken eğitimi
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        Deniz kenti Antalya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından 6-12 yaş arası çocuklara yönelik "Temel Yelken Eğitimi" verilecek. 15 Mart'ta başlayacak eğitim için başvurular başladı.

        Konyaaltı Beach Park'ta bulunan Antalya Yelken Kulübü'nde cumartesi ve pazar günleri olmak üzere üç hafta sürecek toplam altı derslik Temel Yelken Eğitimi'nin ilk iki ders karada sözel olacak daha sonra suda uygulamalı eğitim verilecek. Kurs sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

        Temel Yelken Eğitimi'ne 6-12 yaş arası, yüzme bilen, maksimum 160 cm boy ve 40 kg ağırlığa sahip olan çocuklar katılabilecek. Bu şartları yerine getirebilen sporcu adayları 10 Mart tarihine kadar genclikspor.antalya.bel.tr adresinden başvuruda bulunabilecek.

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